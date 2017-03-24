У Жо-Вильфреда Тсонги родился первенец.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга впервые стал отцом. Сегодня ночью у Жо и его девушки Нуры Эль-Швейх родился сын. Тсонга сообщил о приятной новости в своем Твиттере, прикрепив к сообщению трогательную фотографию. Напомним, что именно по причине пополнения в семье Жо-Вильфред Тсонга, занимающий на данный момент 10-ю строчку мирового рейтинга, принял решение сняться с соревнований категории Мастерс, проходящих в эти дни в Майами.
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