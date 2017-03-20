Сергей Стаховский с баранкой в решающем сете обыгрывает Эрнеста Гулбиса на старте квалификации Мастерса в Майами.

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартует в квалификации турнира категории Мастерс в Майами, где он получил 16-й номер посева. В первом раунде отбора Сергей в трех сетах переиграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса, занимающего на данный момент 172-ю строчку мирового рейтинга. Достаточно быстро именно Гулбису удалось вырваться вперед с брейком, но в последний момент, уже при подаче соперником на сет, Стаховский отыгрался. В итоге, правда, стартовая партия осталась за латвийским теннисистом, который выиграл тай-брейк. Во втором сете оба теннисиста достаточно уверенно держали собственные подачи, но со счета 4:4 случился настоящий перелом. Сергей оставил за собой 8 последующих геймов матча. Этого рывка украинскому теннисисту хватило не только для того, чтобы оставить за собой второй сет, но и для того, чтобы с баранкой выиграть решающую партию. На победу в матче Сергею Стаховскому понадобилось чуть менее двух часов игрового времени.
(16) Сергей Стаховский - (PR) Эрнест Гулбис - 6:7(3), 6:4, 6:0
Теперь за выход в основную сетку Мастерса в Майами Сергей Стаховский поспорит с молдавским теннисистом Раду Алботом.
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