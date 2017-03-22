Елена Янкович проигрывает уже на старте турнира в Майами.

Сербская теннисистка Елена Янкович не сумела преодолеть уже стартовый раунд соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами. В первом круге турнира Елена на тай-брейке решающей партии уступила представительнице Казахстана Ярославе Шведовой, занимающей на данный момент 50-ю строчку мирового рейтинга. Благодаря единственному брейку в самой концовке стартовой партии встречи оставить этот отрезок за собой удалось именно Янкович, но уже в начале второго сета с геймом на приеме в активе сумела повести Шведова. Ярослава упустила собственную подачу в середине партии, но достаточно быстро восстановила перевес в счете и перевела, таким образом, матч в решающий отрезок. В концовке третьего сета Елена дважды вырывалась вперед с брейком, выходила подавать на победу и даже имела матч-болл на приеме, но в итоге Ярослава дотянула до тай-брейка и уже на нем оформила выход во второй раунд турнира в Майами. На победу представительнице Казахстана понадобилось почти 2 с половиной часа игрового времени.
Ярослава Шведова - Елена Янкович - 4:6, 6:4, 7:6(3)
Во втором раунде турнира в Майами
Ярослава Шведова теперь сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, посеянной на соревнованиях под 17-м номером.
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