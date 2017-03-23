Люси Шафаржова уверенно обыгрывает Дарью Гаврилову во втором раунде турнира в Майами.

Чешская теннисистка Люси Шафаржова становится участницей третьего раунда соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами. На стадии второго круга Люси спокойно обыграла 23-ю ракетку турнира Дарью Гаврилову из Австралии. Дарья за всю встречу сумела выиграть всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. В начале встречи Шафаржовой удалось довольно быстро повести с брейком, а затем чешская теннисистка еще упрочила свой перевес вторым выигранным на приеме геймом. В дебюте второй партии спортсменки обменялись брейками, но затем Люси снова полностью захватила инициативу. Шафаржова взяла еще две подачи соперницы и чуть менее чем за час с четвертью оформила итоговую победу.
Люси Шафаржова - (23) Дарья Гаврилова - 6:2, 6:2
Теперь в третьем раунде турнира в Майами Люси Шафаржова сыграет с победительницей матча между Еленой Весниной и Айлой Томльянович.
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