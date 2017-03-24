Милош Раонич уверенно обыгрывает Виктора Троицки на старте Мастерса в Майами.

Канадский теннисист Милош Раонич уверенно стартует на турнире категории Мастерс в Майами, на котором он получил 3-й номер посева. В матче второго круга Милош в двух партиях переиграл представителя Сербии Виктора Троицки, занимающего на данный момент 38-ю строчку мирового рейтинга. Именно Троицки сумел заработать первый в поединке брейк-поинт, но Раонич отыгрался. А вот сам канадский спортсмен воспользовался первым же провалом Виктора на подаче. Под занавес стартовой партии Милош отличился на приеме и тут же поставил победную точку в сете уверенно выигранным собственным геймом. Во второй партии Раонич уже достаточно быстро повёл с брейком, но Троицки в середине партии смог отыграться. Правда, в концовке встречи Милош успел оформить еще один брейк и за 1 час и 20 минут игрового времени довести встречу до победы.
(3) Милош Раонич - Виктор Троицки - 6:3, 7:5
Теперь в третьем раунде соревнований в Майами Милош Раонич сыграет с победителем матча между Мишей Зверевым и Джаредом Дональдсоном.
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