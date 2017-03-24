Агнешка Радваньска стартует в Майами с достаточно уверенной победы.

Польская теннисистка Агнешка Радваньска выходит в третий раунд соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами, на которых она получила 5-й номер посева. В стартовом для себя поединке Агнешка в двух кардинально разных по наполнению партиях переиграла китайскую спортсменку Цзян Ван, занимающую на данный момент 58-ю строчку мирового рейтинга. В начале встречи случился настоящий обмен брейками, победительницей из которого вышла как раз Радваньска, но свой минимальный перевес Агнешка не удержала. Польской спортсменке не удалось подать на сет. Правда, вскоре, Радваньска могла ставить точку в партии на приеме, но не реализовала двойной сет-болл. В итоге победу в партии Агнешка оформила на тай-брейке, который ей удалось провести куда увереннее соперницы. А вот во второй партии борьбы уже не получилось. Радваньска полностью захватила инициативу и отвесила Ван скрытую баранку. На стартовую победу в Майами Агнешке понадобилось чуть более 1 часа и 40 минут чистого игрового времени.
(5) Агнешка Радваньска - Цзян Ван - 7:6(3), 6:1
Теперь в третьем раунде соревнований в Майами
Агнешка Радваньска сыграет с хорватской теннисисткой Мирьяной Лючич-Барони, которая в напряженнейшей борьбе переиграла
представительницу Украины Катерину Бондаренко.
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