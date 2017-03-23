Каролина Плишкова спокойно стартует на турнире в Майами.

2-я ракетка соревнований категории WTA Premier Mandatory в американском Майами Каролина Плишкова уверенно выходит в третий раунд турнира. В стартовом для себя матче второго круга чешская теннисистка разгромила американку Мэдисон Бренгл, начинавшую выступления в Майами еще с сита квалификации и занимающую на данный момент 86-ю строчку мирового рейтинга. Первую партию встречи Бренгл просто провалила - со счета 1:1 Плишкова дважды отличилась на приеме, выиграла 5 геймов подряд и оставила за собой весь сет. В самом начале второй партии Каролина снова вырвалась вперед с брейком, но Мэдисон тут же отыгралась. Чешская теннисистка моментально восстановила свой перевес, а под занавес матча еще раз взяла подачу оппонентки. Этим брейком Плишкова и поставила победную точку в поединке, продолжавшемся чуть менее часа игрового времени.
(2) Каролина Плишкова - (Q) Мэдисон Бренгл - 6:1, 6:3
В третьем раунде турнира в Майами
Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой и Кариной Виттхефт.
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