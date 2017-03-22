Бенуа Пэр обыгрывает Мартина Клижана на старте Мастерса в Майами.

Французский теннисист Бенуа Пэр успешно стартует на соревнованиях категории Мастерс в Майами. В матче первого круга турнира АТР-1000 Бенуа в двух партиях переиграл представителя Словакии Мартина Клижана, занимающего на данный момент 61-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале поединка именно Пэру удалось отличиться на приеме, но удержать свой перевес до конца стартовой партии француз не сумел. Уже при подаче Бенуа на сет Клижан сумел оформить обратный брейк и перевести партию на тай. Правда на нем Пэр таки оформил победу в сете. Вторую партию Бенуа снова начал с выигранной подачи соперника и на этот раз к добытому преимуществу француз отнесся более ответственно. В итоге с минимальным перевесом Пэр довел сет и весь матч до победы. На выход во второй раунд Мастерса в Майами Бенуа Пэр потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
Бенуа Пэр - Мартин Клижан - 7:6(4), 6:3
Во втором раунде соревнований в Майами
Бенуа Пэр сыграет с уругвайским теннисистом Пабло Куэвасом, посеянным на турнире под 21-м номером.
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