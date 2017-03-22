Miami Open. Обзор женской сетки.

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По традиции разбор начнем с короткого рассказа о тех теннисистках, которых на кортах Майами мы не увидим. Болельщики Марии Шараповой уже разминаются перед ее возвращением в тур, до которого остается чуть больше месяца, но текущий турнир они проведут все еще в качестве сторонних наблюдателей. Про конкретные сроки появления на корте Виктории Азаренко пока ничего не слышно. Затягивается пауза и у Петры Квитовой.
Кстати, недавно появилась ободряющая информация из стана чешской теннисистки, согласно которой Петра уже вовсю использует поврежденную руку в повседневной жизни. До начала полноценных тренировок пока еще далеко, но восстановление идет по плану, так что хоть какой-то позитив для болельщиков Квитовой все-таки присутствует.
Не сыграет в Майами и Серена Уильямс, которая, получается, добровольно отдала первую строчку мирового рейтинга Анжелик Кербер. Американскую теннисистку мучает дискомфорт в колене, из-за которого она даже тренироваться нормально достаточно продолжительное время не могла. Сама Серена говорит, что ей, конечно, обидно пропускать связку соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами, но здоровье - превыше всего. Так что сейчас Уильямс-младшая залечивает повреждение и пытается ускорить возвращение в тур.
Из топ-30 пропускает соревнования в Майами и швейцарская спортсменка Тимеа Башински, которой травма запястья помешала завершить поединок против Каролины Плишковой в Индиан-Уэллсе. По словам Тими, дискомфорт она ощущала еще до начала той встречи, но на деле все оказалось куда серьезнее, поэтому сейчас она вынуждена сделать паузу в выступлениях. Насколько она затянется - неизвестно.
Все остальные в строю, но целый ряд сильных спортсменок испытывает проблемы не только с игровыми кондициями и психологической составляющей. Некоторые, как например Симона Халеп, все еще продолжают восстановление от травм, так что даже участие в турнире не гарантирует стопроцентной к нему готовности.
1-я четверть
Все-таки оригинальная ситуация вырисовывается на данный момент в женском туре. Лидер мирового рейтинга, которой на данный момент является немецкая теннисистка Анжелик Кербер, по ходу текущего сезона еще ни разу не обыгрывала хотя бы представительницу топ-30 мирового рейтинга. С такими результатами, казалось бы, ее позиции в табели о рангах должны были, как минимум, пошатнуться, а скорее всего вообще трещать по швам. Но нет, на деле получается, что кроме Серены Уильямс у Анжелик конкуренток в рейтинге просто нет, а в виду отсутствия американки в туре, в ближайшее время претенденток на звание первой ракетки мира просто не наблюдается.
Вот так, для многих и незаметно, Анжелик Кербер добирается до отметки в 22 недели на вершине мирового рейтинга, обойдя по этому показателю таких легендарных личностей, как Ким Кляйстерс, Трейси Остин и, внимание, Мария Шарапова. Да, у россиянки лидерство в туре, пока что, закончилось на отметке в 21 неделю и в ближайшее время у Марии уж точно не будет возможности этот показатель улучшить. Такими темпами нам стоит смотреть, кого еще Кербер может опередить по количеству недель на вершине рейтинга. Впереди еще одна россиянка Динара Сафина (26 недель на первой позиции) и француженка Амели Моресмо (39). Дальше заглядывать не будем, потому что до Виктории Азаренко пропасть времени - у белорусской теннисистки на данную минуту 51 неделя на вершине.
Итак, Анжелик Кербер начинать выступления в Майами матчем против китайской теннисистки Йинь-Йинь Дуань. В топ-30 мирового рейтинга Дуань не входит, так что Кербер такую оппонентку все-таки должна обыгрывать. А вот уже в третьем раунде будет веселее. Анжелик, скорее всего, пересечется с россиянкой Дарьей Касаткиной. По ходу текущего сезона Дарья уже дважды оставляла не у дел немецкую спортсменку, обыграв ту на турнирах в Сиднее и Дохе. В первом из этих матчей Касаткина справилась в двух партиях, а вот по ходу второго Даша даже баранку от Кербер получила, но победы все равно добилась.
Другое дело, что Касаткина обязательно проигрывала уже следующую встречу, то есть плоды громкой победы ей собрать не удавалось. К тому же, по форме самой Дарьи остается много вопросов. На данный момент она пребывает в серии вот уже из трех поражений подряд. Если стартовый проигрыш на турнире в Дубае от Каролины Возняцки еще можно объяснить неудачным жребием, то вот уступать Кристине Плишковой на старте Индиан-Уэллса, да еще и с баранкой, было совсем не обязательно.
Серьезные игровые проблемы и у потенциальных соперниц Кербер по четвертому раунду турнира в Майами. Если принимать во внимание сеянных теннисисток, то возможными оппонентками являются Карла Суарес-Наварро и Кики Бертенс. Испанская теннисистка в этом сезоне выиграла всего 1 матч, правда и играла Карла не так уж и много - всего 3 турнира. Карлу мучает травма плеча, которая, фактически, сорвала ей всю предсезонную подготовку. Может быть, неправильным было решение, несмотря на боль играть на Открытом Первенстве Австралии, после чего пришлось сниматься с целого ряда турниров. Сейчас Суарес-Наварро, вроде бы, вернулась в тур, но особых результатов от нее ждать пока не приходится.
У Бертенс ситуация немного получше, как минимум здоровье не подводит. Но довольно неплохие результаты старта сезона, как например четвертьфинал турнира Хобарте, сменились затяжными проблемами. Сейчас Кики не может выиграть даже два матча подряд, а вылеты на стартовых стадиях турниров от середняков, таких как Варвара Лепченко, Анника Бек и Кристина МакХейл, уже становятся традицией. Очень неприятной...
В общем, вот и получается, что если Анжелик хоть немного приведет в порядок свою игру и пройдет ту же Касаткину в третьем раунде, перед ней открываются довольно неплохие перспективы пробиться в четвертьфинал столь крупного турнира, как в Майами. Звучит, конечно, оригинально, но для нынешней первой ракетки мира это будет довольно неплохим достижением.
А вот во второй "восьмушке" этой четверти разместились две героини прошедшего турнира в Индиан-Уэллсе - Кристина Младенович и Светлана Кузнецова. И вот именно достижения этих теннисисток на прошлой неделе ставят под сомнение их успехи в Майами. Той же Кузнецовой будет ой как непросто восстановиться после более чем трехчасового финала против Елены Весниной. А тут еще и на старте очень непростая Мэнди Минелла, которая звезд, вроде бы, с неба не хватает, но зацепиться за борьбу очень даже может. В третьем круге у Светланы маячит встреча с Робертой Винчи и тоже не все так просто. Да, россиянка обыгрывала Роберту как раз на прошлом турнире, на той же стадии третьего круга, но победа далась Кузнецовой лишь в трех сетах, причем вторую партию на тот момент куда более свежая Светлана просто провалила. В общем, будет интересно.
А у Кристины Младенович веселье начнется с ходу. В первом же матче, возможно, Хизер Уотсон, потом Винус Уильямс. В общем, неслучайность своих успехов в Индиан-Уэллсе француженке предстоит начинать доказывать уже со стартовых розыгрышей. Справляться с таким напряжением - отдельное качество. Вот и проверим, обладает ли им Кристина.
Получается, что Кербер относительно повезло с сеткой. В третьем раунде - неудобная Касаткина, ну а дальше вроде интересные теннисистки, но при этом переживающие не лучшую полосу в карьере, или попросту вымотанные турниром в Индиан-Уэллсе. На фоне такого турнирного пути вполне возможно, что в четвертьфинал могут пробиться как раз Анжелик и, например, Винус Уильямс. А почему бы и нет, та же американка все еще в состоянии периодически включаться в борьбу, а времени на отдых у нее было куда больше, нежели у прямых конкуренток на выход в 1/4 финала - Младенович и Кузнецовой.
2-я четверть
Симона Халеп, которая возглавила вторую четверть турнира, как минимум, на словах пытается сделать свое возвращение в тур после проблем со здоровьем поступательным. То есть особо форсировать события румынская теннисистка не собирается, а потому и не ждет от себя высоких результатов. С одной стороны странно слышать от заядлой представительницы топ-5 мирового рейтинга о том, что выходом в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе она довольна. Но с другой, реально оценивать собственные силы, несмотря на предыдущие регалии, очень трезвая и правильная позиция.
У Симоны еще и личная трагедия недавно случилась. Буквально сразу после стартового матча румынской теннисистки в Индиан-Уэллсе стало известно, что скончался ее дедушка, с которым, по словам самой Халеп, у нее были очень близкие отношения. В общем, состоянию Симоны уж точно не позавидуешь.
Правда, перед стартом соревнований в Майами Халеп высказала надежду на удачное выступление. Мол, сейчас ее не беспокоят никакие травмы, наконец она может давать себе полноценные нагрузки на тренировках, в Майами ей все нравится. В общем, румынская теннисистка полна сил и оптимизма.
В стартовом матче Халеп предстоит сразиться с японской теннисисткой Наоми Осакой, с которой Симона пересекалась лишь однажды. Год назад на Ролан Гарросе Осака прилично попила кровушки у румынской спортсменки и даже стартовый сет в том матче выиграла, но Халеп таки переломила ход матча и оставила его за собой. Фактически юная Наоми сейчас уже ворвалась в топ-50 мирового рейтинга и это уж точно не предел, но Симона, на вскидку, должна с первой соперницей справляться.
В третьем раунде Симона может сыграть с россиянкой Екатериной Макаровой, которую продолжает, откровенно говоря, лихорадить. Хорошие результаты, как например две победы над Доминикой Цибулковой, Катя чередует с откровенными провалами. Ну а как по другому назвать поражение от Сары Соррибес-Тормо в первом же раунде Индиан-Уэллса? В общем, стабильностью Макарова радует разве что в парном разряде. А вот в одиночке ею и не пахнет.
В истории личных противостояний с Халеп у Макаровой есть один выигранный матч, причем взяла тот поединок на Australian Open - 2015 российская теннисистка крайне уверенно, с баранкой. Но есть и 3 поражения от Симоны, в том числе и в двух последних матчах. В общем. и целом, если Халеп хоть немного пришла в себя, Екатерину проходить ей вполне по силам.
Четвертый раунд, кстати, тоже подарил Симоне достаточно проходимых соперниц. Саманта Стосур пусть и не сильно падает в рейтинге, но откровенно сдает по игре. Мощь в ее действиях все еще есть, но скорости уже явно не те, да и со стабильностью проблемы более чем очевидны. Скорее, тут ставить нужно на Каролин Гарсию, но и той по ходу текущего сезона, кроме как выходом в четвертый круг Индиан-Уээлса и победой на пути к нему над Йоханной Контой, похвастаться больше и нечем.
И снова приходится констатировать один простой факт. Да, у Симоны серьезные проблемы с игровой практикой, но сетка, в целом, способствует тому, чтобы их решать уже по ходу выступлений в Майами. Ну нет непроходимых соперниц вплоть до четвертьфинала. Неожиданное поражение, естественно, может случиться, от этого в женском теннисе никто не застрахован, но в целом ситуация способствует тому, чтобы Халеп потихоньку набирала обороты.
Во второй половине этой четверти, как по мне, все немного интереснее. Может не по именам, но по интриге и накалу борьбы, как минимум. Итак, расположилась на противоположном от Халеп конце четверти американка Мэдисон Киз. 8-я ракетка турнира только-только начинает сезон - соревнования в Индиан-Уэллсе вообще стали для нее первыми в 2017-м году, так что главный вопрос к Мэдисон - полностью ли она восстановилась и что с игровой формой.
Выступления в Индиан-Уэллсе провальными точно не назовешь. Киз преодолела два круга, добилась побед над Дуке-Марино и Осакой и оступилась лишь на Каролин Возняцки. Как для возвращения в тур, по которому по словам самой американки она очень и очень соскучилась, такой результат стоит признать успешным. В Майами, в принципе, соперницы у Мэдисон до четвертого круга будут примерно такого же уровня - Виктория Голубич на старте, Ирина-Камелия Бегу в третьем раунде. Но вот за путевку в четвертьфинал Киз, скорее всего, придется скрестить ракетку с Йоханной Контой.
Британская теннисистка просто блестяще начала сезон и, казалось, свои позиции в топ-10 мирового рейтинга она будет только укреплять. Был полуфинал турира в Шэньчжэне, титул в Сиднее и четвертьфинал Открытого Первенства Австралии. Далее, выступления за сборную в зональных соревнованиях Кубка Федераций, травма левой ноги и пропуск турнира в Дубае. Фактически, в Индиан-Уэллсе Йоханна возвращалась на корт после, пусть и не продолжительного, но все-таки больничного. Так что поражение от Каролин Гарсии в третьем раунде спишем как раз на это.
В Майами Конте уже просто необходимо добиваться хорошего результата, потому как заветная десятка все дальше и дальше - британскую спортсменку обошла уже не только Элина Свитолина, но и Винус Уильямс в live-рейтинге. Для начала у Йоханны, скорее всего, Ализе Корне, хотя и Саснович списывать со счетов не будем, далее либо Тими Бабош, либо кто-то из француженок Парментье - Додин. Ну и Киз в четвертом раунде. Что скажете по поводу такой сетки? Лично у меня есть ощущение, что с этими соперницами Йоханна должна справляться и, более того, можно с Симоной Халеп в четвертьфинале сражаться, как минимум, на равных.
С другой стороны, мы не особо пока что понимаем, насколько Конта может удерживаться на первых ролях в мировом теннисе. Сколько было примеров того, как после блестящего сезона спортсменки попросту затухали и сейчас их даже в топ-50 можно увидеть лишь эпизодически. Не хочу конечно верить в то, что Йоханна - как раз тот случай, но именно текущий сезон станет для британской теннисистки настоящим испытанием на прочность и устойчивость.
3-я четверть
Итак, переходим ко второй половине сетки и третью ее четверть возглавила словацкая теннисистка Доминика Цибулкова. 4-я ракетка мира и турнира в сезоне 2017-го года еще ни разу не выигрывала более двух поединков подряд. Наверное, такие результаты нельзя назвать удачными для представительницы топ-уровня. Но, таковы реалии сегодняшнего женского тенниса и с ними нужно считаться.
В Индиан-Уэллсе Доминика выступала очень натужно, даже в двух стартовых раундах она добивалась сложнейших побед в трех партиях. В принципе, в такой же напряженной борьбе она и уступила в итоге - в четвертом круге случилось поражение от Анасатсии Павлюченковой. В Майами, вроде бы, первые пару раундов Цибулкова должна проходить без таких физических и эмоциональных затрат, хотя, Мисаки Дои и Ана Конюх, например, вполне могут и кровушки попить Доминике, пребывающей не в лучших игровых кондициях.
Но куда интереснее соперница у Цибулковой вырисовывается в четвертом раунде - победительница предыдущего турнира WTA Premier Mandatory - Елена Веснина. Россиянке, конечно, будет очень сложно провести второй марафон подряд на столь высоком уровне, тем более, что и выступлениями в парном разряде она не брезгует. Другой вопрос, что до того же четвертого круга Елене добраться вполне по силам даже на фоне усталости. В стартовом матче либо Бейлис, либо Томльянович, в третьем круге Гаврилова или Шафаржова. Имена, вроде, интересные, но Веснина будет явной фавориткой в любом из этих матчей.
А вот что касается потенциальной встречи четвертого раунда с Цибулковой, то тут много всего любопытного. Во-первых, в личном противостоянии между этими теннисистками на данный момент боевая ничья - 4:4. В двух последних встречах Елена и Доминика обменялись победами - сначала на Уимблдоне Веснина очень уверенно одолела словацкую теннисистку и пробилась в рекордный для себя полуфинал Турнира Большого Шлема. Ну а уже по ходу текущего сезона Цибулкова взяла у россиянки реванш перед родными трибунами - Доминика выиграла в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге.
Чья возьмет на этот раз, если матч таки случится? Пересилит ли Веснина усталость. Наладит ли игру Цибулкова. Может быть по уровню самого тенниса это противостояние и не станет эталоном, но на данный момент, из большого количества потенциальных встреч четвертого круга противостояние Елены и Доминики кажется одним из самых любопытных.
Еще один подобный поединок на стадии четвертого круга может состоятся во второй половине этой четверти. Каролин Возняцки против Гарбин Мугурусы. Неплохая вывеска матча, согласитесь. С отношением к датчанке на данном этапе, лично я, все никак не могу определиться. Яркой ее игру уж точно не назовешь, результатов высочайшего уровня у нее тоже не наблюдается, но в целом какая-никакая стабильность у Каро присутствует, что для женского тура сегодня крайняя редкость. Мугуруса пытается играть в полностью противоположный теннис и от этого симпатий на ее стороне от нейтральных болельщиков, конечно же больше. Но и лихорадит испанскую теннисистку куда серьезнее по тем же причинам.
У Гарбин до четвертого раунда вполне крепкие, но отнюдь не звездные соперницы. Сначала Кристина МакХейл или Анника Бек, потом Сара Эррани или Шуай Чжанг. В целом, можно спокойно справляться, но и чувствовать себя в полной безопасности Мугурусе уж точно нельзя. Путь Возняцки, похоже, можно называть аналогичным. Лорен Дэвис или Варвара Лепченко во втором раунде, Севастова, Пуиг или даже Кырстя - в третьем. Вот вроде должны и Каролина и Гарбин пробиваться на встречу друг к другу. Но могут быть нюансы, предугадать которые просто невозможно.
4-я четверть
Ну а в четвертой четверти очень хочется забежать наперед и сразу же увидеть поединок 1/4 финала между Каролиной Плишковой и Агнешкой Радваньской. Почему? Ну просто когда, как не сейчас, чешской теннисистке можно будет размочить невероятно неудачную историю противостояний с Агнешкой. До сегодняшнего дня Плишкова мало того что проиграла все 7 матчей польской спортсменке, так еще и не смогла выиграть за них ни одного сета. Иметь такую историю противостояний 3-й ракетке мира, да еще и не против Серены Уильямс, это как-то уж совсем не солидно.
Но на деле мы вполне можем и не увидеть матча между Плишковой и Радваньской. В Каролине, наверное, сомневаться не приходится. Тут и сетка вполне рабочая получилась, и в целом уровень игры чешской теннисистки скорее радует, нежели разочаровывает. Да и результаты очень и очень солидные - два трофея в Брисбене и Дохе, четвертьфинал Открытого Первенства Австралии, полуфинал Индиан-Уэллса. Да, было стартовое поражение в Дубае от Кристины Младенович, но его можно списать на случайность и усталость после матчей Кубка Федераций.
Стартовать в Майами Каролине матчем против сильнейшей в паре Мэдисон Бренгл - Елена Остапенко. Первой сеянной соперницей может стать Юлия Путинцева, ну а в третьем раунде либо Барбора Стрыкова, либо Коко Вандевеге. Вот так на первый взгляд вспоминается разве что жесткая баталия Плишковой и Остапенко в Мельбурне, когда чешская теннисистка добилась победы лишь со счетом 10:8 в решающем сете. В остальном подобного рода соперниц по ходу 2017-го года Плишкова обыгрывала легко и непринужденно.
А что у Радваньской? Финал соревнований в Сиднее на второй неделе сезона и все... Ну вот действительно, все. Больше Агнешке не удавалось выиграть даже 2 матча подряд, про большее говорить вообще не приходится. Ладно, Лючич-Барони в Мельбурне удивила всех, тут спору нет. Допустим уступить Каролин Возняцки на старте соревнований в Дохе тоже не зазорно, такую несеянную соперницу в первом же матче и врагу не пожелаешь. Но что дальше было? Проигрыш Кетрин Бейлис во втором раунде турнира в Дубае? Вылет от Шуай Пенг в Индиан-Уэллсе? Это явно не те результаты, на которые рассчитывает Радваньска.
Итак, на старте турнира в Майами Агнешке играть с победительницей матча между Донной Векич и Цзян Ван. В третьем круге встреча с уже упомянутой Лючич-Барони. С одной стороны шанс взять реванш за поражение на Australian Open, а с другой, учитывая форму польской теннисистки, опасность наступить на те же грабли. Но все это мелочи по сравнению с соперницей по четвертому кругу. Кто бы ею не стал - Радваньской будет ой как непросто. Основных претенденток на выход в эту стадию турнира две - Анастасия Павлюченкова и Элина Свитолина. Кстати, девушки встречались между собой в Мельбурне и тогда победительницей вышла российская теннисистка, так что и Свитолина будет рассчитывать на реванш. Но есть в этом фрагменте сетки и Елена Янкович, которую совсем уж списывать со счетов не стоит. В общем, не раунд, а праздник какой-то для Агнешки.
Боюсь, что встречи Радваньской и Плишковой мы все-таки не увидим. Конечно, хочется верить в то, что Агнешка разберется с собой и покажет наконец свой фирменный умный и, что самое главное, победный теннис. Но предпосылок к этому, на данную минуту, попросту нет.
Сеянный спортсменки вступят в борьбу в Майами уже завтра. Тогда и начнем узнавать, насколько правдивыми окажутся наши прогнозы. Хотя, в целом, делать их в современном женском теннисе - дело очень и очень неблагодарное.
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