Miami Open
Расписание 4-го игрового дня
24 марта
Stadium
Симона Халеп - Наоми Осака
Гарбин Мугуруса - Кристина МакХейл
Кевин Андерсон - Кеи Нишикори
Рафаэль Надаль - Дуди Села
Анжелик Кербер - Йинь-Йинь Дуан - не ранее 23:00
Гвидо Пелья - Григор Димитров - не ранее 02:00
Винус Уильямс - Беатрис Хадад-Майя
Grandstand
Виктор Троицки - Милош Раонич
Томаш Белуччи - Стефан Робер
Виктория Голубич - Мэдисон Киз
Стив Джонсон - Николя Маю
Джек Сок - Йошихито Нишиока
Фернандо Вердаско - Эрнесто Эскобедо - не ранее 23:00
Court 1
Марин Чилич - Жереми Шарди
Александр Долгополов - Малек Жазири
Пабло Карреньо-Буста - Федерико Дельбонис
Йоханна Конта - Александра Саснович
Дональд Янг - Люка Пуйе
Риса Озаки - Кики Бертенс
Court 2
Тейлор Фритц - Филипп Кольшрайбер
Мэнди Минелла - Светлана Кузнецова
Миша Зверев - Джаред Дональдсон
Патрисия-Мария Тиг - Кристина Младенович
Доминик Тим/Ненад Зимоньич - Александр Зверев/Миша Зверев
Court 7
Роберта Винчи - Тейлор Таунсенд
Елена Веснина - Айла Томльянович
Фабио Фоньини - Жоао Соуза
Пабло Куэвас - Бенуа Пэр
Эшли Барти - Саманта Стосур
Рохан Бопана/Пабло Куэвас - Ник Киргиос/Мэтт Рейд
Court 8
Иржи Веселы - Альберт Рамос-Винольяс
Анастасия Севастова - Сорана Кырстя
Ирина-Камелия Бегу - Лара Арруабаррена
Каролин Гарсия - Шуай Пенг
Ян-Леннар Штруфф - Жиль Симон
Court 9
Паулин Парментье - Тимеа Бабош
Барбора Стрыкова - Йоханна Ларссон
Анетт Контавейт - Екатерина Макарова
Карла Суарес-Наварро - Юлия Гергес
Шелби Роджерс - Дарья Касаткина
Court 10
Оливье Марах/Мате Павич - Брайан Бейкер/Даниэль Нестор
Равен Клаасен/Раджив Рам - Филипп Петцшнер/Александер Пейя
Диего Шварцман/Орасио Себальос - Марин Чилич/Никола Мектич
Андрей Рублев/Микаэль Имер - Паоло Лоренци/Жоао Соуза
Ксена Нолл/Александра Крунич - Шуко Аойяма/Чжаоксюань Ян
Court 5
Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке - Сара Эррани/Моника Никулеску
Люси Градецка/Катерина Синякова - Юнг-Ян Чан/Мартина Хингиз
Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова - Елена Янкович/Тейлор Таунсенд
Сания Мирза/Барбора Стрыкова - Деми Шуурс/Рената Воракова
Дарья Юрак/Анастасия Родионова - Кристина МакХейл/Алисия Росольска
Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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