среда, 22 марта 2017 г.

Miami Open. Расписание 2-го игрового дня, 22 марта.

Наконец во второй игровой день соревнований в Майами в борьбу вступят и мужчины. На турнире категории Мастерс пройдут первые матчи стартового раунда, ну а у девушек, которые играют соревнования WTA Premier Mandatory определятся уже все участницы второго круга. Топ-теннисисты, пока что, только готовятся к своим первым поединкам в Майами, но и без них сегодня нас ждет немало любопытных противостояний. Украинские теннисисты, кстати, в среду на корты Майами тоже не выйдут.


Miami Open
Расписание 2-го игрового дня
22 марта

Stadium

Майкл Ммо - Николя Маю
Фабио Фоньини - Райан Харрисон
Эжени Бушар - Эшли Барти - не ранее 21:00
Кэтрин Бейлис - Айла Томльянович
Адам Павлашек - Тейлор Фритц - не ранее 01:30
Сорана Кырстя - Моника Пюиг - не ранее 03:00

Grandstand

Мартин Клижан - Бенуа Пэр
Бетани Маттек-Сэндз - Катерина Синякова - не ранее 19:00
Хуан Монако - Федерико Дельбонис
Джаред Дональдсон - Кайл Эдмунд
Гвидо Пелья - Тим Смычек - не ранее 23:00

Court 1

Елена Янкович - Ярослава Шведова
Дональд Янг - Дастин Браун
Иржи Веселы - Томми Хаас
Кевин Андерсон - Душан Лайович
Юлия Гергес - Элисон Риске

Court 2

Жереми Шарди - Факундо Багнис
Янина Викмайер - Люси Шафаржова
Хизер Уотсон - Патрисия-Мария Тиг - не ранее 20:00
Виктор Троицки - Тьяго Монтейро
Ализе Корне - Александра Саснович

Court 7

Кристина МакХейл - Анника Бек
Эрнесто Эскобедо - Даниэль Эванс
Кристиан Харрисон - Дуди Села
Лорен Дэвис - Варвара Лепченко
Шелби Роджерс - Марина Эракович

Court 8

Йошихито Нишиока - Джордан Томпсон
Андреа Петкович - Яна Чепелова
Альяж Бедене - Ян-Леннар Штруфф
Риса Озаки - Луиза Чирико
Оушен Додин - Паулин Парментье

Court 9

Мисаки Дои - Вероника Сепеде-Роиг
Мэдисон Бренгл - Елена Остапенко
Донна Векич - Цзян Ван
Аманда Анисимова - Тейлор Таунсенд
Куруми Нара - Анетт Контавейт

Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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о 11:43
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