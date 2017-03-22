Miami Open
Расписание 2-го игрового дня
22 марта
Stadium
Майкл Ммо - Николя Маю
Фабио Фоньини - Райан Харрисон
Эжени Бушар - Эшли Барти - не ранее 21:00
Кэтрин Бейлис - Айла Томльянович
Адам Павлашек - Тейлор Фритц - не ранее 01:30
Сорана Кырстя - Моника Пюиг - не ранее 03:00
Grandstand
Мартин Клижан - Бенуа Пэр
Бетани Маттек-Сэндз - Катерина Синякова - не ранее 19:00
Хуан Монако - Федерико Дельбонис
Джаред Дональдсон - Кайл Эдмунд
Гвидо Пелья - Тим Смычек - не ранее 23:00
Court 1
Елена Янкович - Ярослава Шведова
Дональд Янг - Дастин Браун
Иржи Веселы - Томми Хаас
Кевин Андерсон - Душан Лайович
Юлия Гергес - Элисон Риске
Court 2
Жереми Шарди - Факундо Багнис
Янина Викмайер - Люси Шафаржова
Хизер Уотсон - Патрисия-Мария Тиг - не ранее 20:00
Виктор Троицки - Тьяго Монтейро
Ализе Корне - Александра Саснович
Court 7
Кристина МакХейл - Анника Бек
Эрнесто Эскобедо - Даниэль Эванс
Кристиан Харрисон - Дуди Села
Лорен Дэвис - Варвара Лепченко
Шелби Роджерс - Марина Эракович
Court 8
Йошихито Нишиока - Джордан Томпсон
Андреа Петкович - Яна Чепелова
Альяж Бедене - Ян-Леннар Штруфф
Риса Озаки - Луиза Чирико
Оушен Додин - Паулин Парментье
Court 9
Мисаки Дои - Вероника Сепеде-Роиг
Мэдисон Бренгл - Елена Остапенко
Донна Векич - Цзян Ван
Аманда Анисимова - Тейлор Таунсенд
Куруми Нара - Анетт Контавейт
Начало матчей на всех кортах запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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