Miami Open. Обзор мужской сетки.

Сетка турнира
Да, впервые за 12 лет статус первой ракетки Мастерса получил не представитель, так называемой, большой четверки. В последний раз нечто подобное случалось на соревнованиях в Париже в далеком 2005-м году, когда лидером посева стал Энди Роддик. После этого статус первой ракетки Мастерса неизменно доставался Джоковичу, Маррею, Надалю или Федереру. Рафа и Роджер в строю, но получили лишь 5-й и 4-й стартовые номера, соответственно. А вот Новак и Энди не сыграют в Майами по одной и той же причине - из-за травмы правого локтя.
Маррей и Джокович, на данный момент, не делают никаких прогнозов по поводу своего возвращения в тур, но, как минимум, в предварительный заявочный лист соревнований в Монте-Карло - первого грунтового турнира категории Мастерс - оба спортсмена попали. Джокович вернулся в Монако для консультаций с врачами, которые настоятельно рекомендовали ему сделать паузу в выступлениях. Боль в локте беспокоила серба уже несколько месяцев и в последнее время лишь усиливалась. Энди же просто восстанавливается и начинает подготовку к грунтовому сезону.
Пропускает Мастерс в Майами и целая команда французских теннисистов. У Жо-Вильфреда Тсонги причина радостная - совсем скоро теннисист должен стать отцом. Его девушка - Нура Эль-Швейх буквально на днях должна родить первого ребенка. Ришар Гаске еще перед стартом Мастерса в Индиан-Уэллсе перенес операцию по удалению аппендицита и сейчас продолжает восстановление после хирургического вмешательства. А вот Гаэль Монфис неприятно удивил своими диагнозами. У Гаэля после серии тестов определили хондропатию левой коленной чашечки и частичный надрыв ахиллова сухожилия. Звучит очень грозно, но Монфис обещает сделать все возможное для того, чтобы поскорее вернуться в строй.
Не сыграют в Майами также несколько теннисистов из района 50-й отметки мирового рейтинга. Соревнования пропускают, например, Маркос Багдатис, Стив Дарсис, Даниил Медведев и Николас Альмагро. Остальные в строю и рвутся в бой.
1-я четверть
В общем, переходим к стандартной схеме обзора сетки, разбив ее на четверти. Первый такой фрагмент турнирной таблицы, понятное дело, возглавил и лидер всего посева соревнований в Майами - швейцарский теннисист Стэн Вавринка. На самом деле Стэн в финале предыдущего Мастерса выглядел действительно вымотанным и вымочаленным. То ли в целом форма швейцарского спортсмена сейчас далека от идеальной, то ли так на него повлияли сразу два трехсетовых поединка, которые он выцарапывал у Йошихито Нишиоки и Доминика Тима на тай-брейках решающих партий. В любом случае получилось так, что поражение в финале турнира от Роджера Федерера было, скажем так, безоговорочным.
Другое дело, что при далеко не лучшей своей игре, Вавринка до этого самого финального матча добрался, проявил характер, выцарапал, как минимум, два сложнейших матча. В общем, добился хорошего результата при не такой уж и хорошей игре. И этот факт заставляет говорить о том, что, как минимум, в плане психологии у Стэна все в полном порядке. А времени отдохнуть и привести в порядок "физику" перед стартом Мастерса в Майами у швейцарского теннисиста будет предостаточно.
Итак, начинать Вавринке матчем против победителя пары Гаштао Элиаш - Орасио Себальос. В целом, вариант очень даже удобный, и можно считать, что вкатиться в турнир у Стэна получится в тренировочном режиме. Первым сеянным соперником швейцарского теннисиста может стать испанец Фелисиано Лопез, но нужно учитывать тот факт, что у того будет крайне непростой стартовый матч против победителя матча Долгополов - Жазири. Украинец взял трофей в Буэнос-Айресе, но потом снова начали давать о себе знать проблемы со здоровьем. Дважды Саше приходилось сниматься с турниров, в том числе и по ходу матча второго круга Мастерса в Индиан-Уэллсе против Филиппа Кольшрайбера, в котором Долгополов вел по сетам.
Малек Жазири в последнее время превращается в очень крепкого середняка. В том же Индиан-Уэллсе он добрался до четвертого круга, правда стоит и сетку отметить - Маю, Гранольерс и Тейлор Фритц к топ-спортсменам уж точно не относятся. Главным достижением Малека можно считать навязанную борьбу Джеку Соку, который обыграл представителя Туниса лишь в трех напряженных партиях. В общем, в третьем раунде Вавринке сложно спрогнозировать соперника - Долгополов, Жазири, Лопез - каждый из них может добраться до этой стадии турнира.
Статистика личных встреч с этими теннисистами не всегда на стороне швейцарского спортсмена. Так, с Долгополовым счет противостояний на данный момент - 1:2. При этом Александр 3 года назад обыгрывал Стэна именно на Мастерсе в Майами. С Жазири Вавринка еще не играл ни разу и лишь против Фелисиано у Стэна позитивное соотношение выигранных и проигранных матчей - 4:2. Последний раз, правда, теннисисты пересекались еще в 2014-м году.
Что касается четвертого раунда, то соперник по нему для Вавринки будет определятся, скорее всего, в матче между Джоном Изнером и Александром Зверевым. При всем уважении к остальным теннисистам из этого фрагмента сетки, побороться за что либо шансов у них будет не много. Есть, конечно, юный норвежец Каспер Рууд, который уже немного пообвыкся во взрослом теннисе, но претендовать на выход в четвертый раунд Мастерса ему, понятное дело, очень и очень рано.
Зверев, конечно, показывает куда более интересный теннис и именно немец лидирует в личном противостоянии с Изнером - единственный матч выиграл именно Александр в прошлом году в Шанхае. Но при этом, в текущем сезоне молодой немецкий теннисист по-настоящему включился в игру лишь на турнире в Монпелье, где он добился титула. Остальные результаты у Зверева, мягко говоря, слабоваты. Хотя учитывать нужно и соперников - в Мельбурне Александр проиграл Надалю, в Роттердаме - Доминику Тиму, в Индиан-Уэллсе - Нику Киргиосу и лишь поражение от Николя Маю в Марселе можно назвать сенсационным.
Изнер в этом году вообще не может выиграть 2 матча подряд, так что я бы делал ставку, все-таки, именно на Зверева. С ним у Вавринки тоже не все так гладко в истории личных противостояний - единственный матч на счету Александра в финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге. Тут, конечно, можно делать скидку на статус турнира, но дело было в финале, так что на кону был трофей и вряд ли Вавринка в том матче экономил для чего-то силы.
В общем, до четвертого раунда, если не случится никаких форс-мажорных событий, Вавринка должен добираться даже на фоне усталости после Индиан-Уэллса. В четвертьфинал, по-хорошему, Стэн тоже должен выходить, но тут будет уже посложнее. Если Зверев, наконец, включится в игру на солидном турнире, проблемы у швейцарского спортсмена вполне могут и возникнуть.
На противоположном конце этой четверти разместился 8-й номер посева бельгиец Давид Гоффин, которому в Майами защищать аж целый прошлогодний полуфинал. В Индиан-Уэллсе, в принципе, перед Давидом стояла та же задача и с ней бельгиец не справился. В четвертом раунде Гоффин неожиданно уступил уругвайцу Пабло Куэвасу. Думаю, что повторять ошибок в Майами Давид уж точно не хочет.
Кстати, начинал текущий сезон Гоффин очень даже лихо. Четвертьфинал Australian Open, где случилось поражение от Григора Димитрова, финал турнира в Софии, где снова сильнее оказался этот же болгарский теннисист. Еще один титульный матч на соревнованиях в Роттердаме, где случился проигрыш от Жо-Вильфреда Тсонги. Вопрос в том, что дальше бельгиец немного забуксовал.
Стартовать ему на турнире в Майами встречей с кем-то из квалифайеров, ну а в третьем раунде возможен матч против Давида Феррера. Тому, правда, для начала, нужно победить сильнейшего в паре Хачанов - Шварцман и с этим у испанца могут возникнуть проблемы. Но, давайте считать, что Феррер справился и добрался таки до третьего круга. Вывеска матча, в таком случае, будет уж точно любопытнее. Так вот, испанский Давид в истории личных противостояний со своим бельгийским тезкой впереди со счетом 2:0. Оба раза Феррер побеждал именно на Мастерсах - сначала в Париже в 2014-м, а потом в Риме в 2015-м. Наверное, на данный момент Гоффин выглядит явным фаворитом этой потенциальной встречи, но Феррер тоже может вдруг вспомнить, как побеждать.
Но при всем, при этом, не кто-то из Давидов выглядит главным претендентом на выход в четвертьфинал. Если Ник Киргиос подлечил свое отравление, или что там его прихватило перед матчем с Федерером в Индиан-Уэллсе, именно австралийскому теннисисту выпала честь быть хедлайнером этой "восьмушки". Во-первых, до четвертого раунда у Ника не сетка, а просто "песня" . Джумхур или Чен во втором раунде, Карлович в третьем, хотя, стоп. Хорватский теннисист проиграл уже 5 матчей подряд, так что не факт, что его неудачная серия прервется в Майами. Но, кто бы там ни выпал Киргиосу в третьем круге, Карлович, Истомин или Кузнецов, австралиец побеждать обязан.
С Гоффином, который скорее всего станет соперником Киргиоса по четвертому раунду, у Ника не такая уж и богатая история противостояний. Единственный очный матч в финале турнира в Токио в прошлом году австралиец выиграл в очень напряженной трехсетовой борьбе. Но, сейчас Киргиос, объективно, выглядит чуть получше потенциального соперника. Главное, с мыслями собраться, а ракеткой махать Ник всегда умел похлеще многих.
Итак, наверное, самой очевидной парой четвертьфиналистов из этого фрагмента четверти выглядят Стэн Вавринка и Ник Киргиос. Швейцарцу нужно срочно решать игровые проблемы, потому как вытаскивать второй турнир на жилах и характере будет очень и очень сложно. Ну а по поводу австралийца есть сомнения в здоровье и психологии. Со стабильностью у Ника всегда было не так уж и хорошо, но уже пора как-то наводить порядок и в этой области.
2-я четверть
Вторую четверть возглавил победитель турнира в Индиан-Уэллсе, теннисист, который уверенно лидирует в чемпионской гонке текущего сезона, спортсмен, который продолжает удивлять своей работоспособностью в весьма уважительном, как для профессионального тенниса возрасте, Роджер Федерер. Возвращение швейцарца в тур, честно говоря, прилично прибавило интереса к мужскому теннису, в котором, по мнению многих, наметился серьезный кризис жанра.
Понятно, что Федереру будет все сложнее и сложнее восстанавливаться после удачных турниров, очевидно, что паузы ему будут нужны все более и более продолжительные, но, как показал тот же "мейджор" в Мельбурне, выдерживать марафоны Роджер все еще в состоянии. Индиан-Уэллс, конечно, тоже показатель, но тут ведь матчи не в пятисетовом формате, да и длится вся история полторы недели, а не две, как на Турнире Большого Шлема.
В общем, силы на Майами у Федерер вполне могли и остаться. Тут вопрос в другом - сетка у швейцарского теннисиста довольно интересная и сложная. Начинать Роджеру встречей с Константином Кравчуком, ну или кем-то из квалифайеров. У Федерера уже есть неудачный опыт встреч с россиянином из второй сотни мирового рейтинга - единственное поражение в сезоне Роджер потерпел от Евгения Донского в Дубае, но Майами - это совсем другой случай.
Но, самое главное, третий круг, где швейцарцу предстоит сыграть с Хуаном Мартином Дель Потро. Аргентинскому теннисисту, конечно, везет со жребием, как утопленнику. Вроде и в рейтинге он подтянулся, даже в посев стал попадать, а встреч с топ-теннисистами уже на ранних стадиях турниров избегать все никак не получается. Хуан Мартин куда позже остальных начал сезон и провел, пока что, лишь 3 турнира. В Дельрей-Бич случилось поражение от Милоша Раонича в полуфинале, дальше было 2 поражения от Новака Джоковича - сначала в Акапулько, потом в Индиан-Уэллсе.
Хаазе или Микаэля Имера Хуан Мартин проходить просто обязан, так что суперматч в третьем круге нам практически гарантирован. Историю личных противостояний этих теннисистов рассматривать пристально не имеет никакого смысла. Да, Роджер впереди - 15:5. Да, два последних матча остались именно за швейцарским теннисистом. Но при этом пути спортсменов пересекались в последний раз еще на Итоговом Турнире образца 2013-го года, а с тех пор много воды утекло и многое изменилось.
Дель Потро, конечно, показывает добротный теннис, даже в матчах с Джоковичем он был весьма на уровне, но, если сравнивать аргентинского спортсмена с Роджером образца соревнований в Индиан-Уэллсе, то швейцарец выглядит гораздо предпочтительнее. Другой вопрос в том, сможет ли Федерер удержать уровень? Хотя, этот вопрос касается не только этого отдельно взятого матча, но и всего турнира в Майами, а может и целого сезона в исполнении швейцарца. Как бы там ни было, вывеска у встречи будет просто умопомрачительная и билетов на встречу не останется в продаже, это уж точно.
Что касается четвертого раунда, в который для удобства изложения текста мы выведем Роджера Федерера, то у швейцарца намечается встреча либо с Сэмом Куэрри, либо с Роберто Баутистой-Агутом. Но, есть пара нюансов. Во-первых, испанский теннисист снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе еще перед матчем третьего круга, сославшись на травму брюшной полости. Насколько Роберто успел за недельку-полторы восстановиться? Тот еще вопрос. Во-вторых, стартовать Баутисте-Агуту матчем против Бернарда Томича. Австралиец сейчас, конечно, в откровенном спаде, но играть в теннис он умеет, так что простой жизни для Роберто уж точно не будет. Хочется в список претендентов записать и Томми Робредо, но этот испанский ветеран пока вернуться в тур по-настоящему никак не может.
Ну вот претендентов на матч с Федерером в четвертом круге, вроде бы, много, но кому из них хоть что-либо светит в этой встрече? Вопрос еще тот. Понятно, что если у Куэрри пойдет подача, то потрепать нервы он может кому угодно, но Роджер хорошо умеет справляться и с куда более крутыми "подаванами". В общем, после матча с Хуаном Мартином Дель Потро четвертый круг может показаться швейцарцу даже, в некотором роде, передышкой.
Если посмотреть на противоположную половину четверти, то может показаться, что кроме Доминика Тима там и нет претендентов на выход в четвертьфинал. Ну, смотрите сами. Начинать австрийскому теннисисту встречей против победителя матча между Борной Чоричем и Марселем Гранольерсом. Вариант вполне проходной. Первый сеянный соперник - 32-й номер турнира Паоло Лоренци из Италии. Тоже неплохой жребий. В четвертом круге, вроде бы, громкий по имени, но очень нестабильный в последнее время Томаш Бердых. Я, честно говоря, даже немного сомневаюсь, что чех до этого самого четвертого круга вообще доберется.
В общем, Тиму, конечно, нужно еще постараться для того, чтобы не выйти в четвертьфинал. Да, случиться может всякое, да и сам Доминик в последнее время не является образцом стабильности и высочайшего уровня игры. Но, кроме него, вот так при первом взгляде на эту "восьмушку", вывести в четвертьфинал, по сути, и некого.
С Домиником Тимом у Роджера Федерера, кстати, отрицательное соотношение выигрышей и проигрышей. Все 3 встречи между этими теннисистами состоялись по ходу прошлого сезона. Сначала Роджер побеждал в Брисбене, но затем последовало два проигранных матча в Риме и, что самое важное, Штуттгарте на траве. Правда, сравнивать Федерера образца прошлого сезона и того Роджера, который блистает на кортах сейчас, не совсем корректно.
Если подводить итоги четверти, то нужно повторять крамольную мысль. В этом фрагменте сетки, а может и на всем турнире, все будет зависеть от остатка сил у швейцарского теннисиста. По игре, как показывает Мельбурн и Индиан-Уэллс, Федереру на данный момент равных практически нет. Но хватило ли Роджеру минимальной паузы на перезарядку батареек? Ответ мы не узнаем раньше парочки первых матчей швейцарца в Майами.
Есть еще один нюанс. Мастерс в Майами, как-то исторически, не входит в приоритеты Федерера. "Всего" 2 титула, последний из которых случился в далеком 2006-м году. Но при этом снимался Роджер с этого турнира достаточно часто. Швейцарец не был замечен на кортах Майами в 13-м и 15-16-м годах. Да, сейчас есть шанс вернуться и закрепиться в топ-4 мирового рейтинга и даже выигрывать трофей для этого не обязательно. Но станет ли этот факт дополнительной мотивацией для Федерера? Сомневаюсь, не зря же Роджер говорил, что в рейтинг он вообще не смотрит и для него просто не существует другой позиции, кроме первой.
3-я четверть
Третья четверть, на самом деле, выглядит чуть ли не самой любопытной из всех на грядущем Мастерсе в Майами. Судите сами, потенциальный четвертьфинал Милош Раонич - Рафаэль Надаль. Симпатично, не правда ли? Потенциальные матчи четвертого круга - Милош Раонич - Джек Сок и Рафаэль Надаль - Григор Димитров. Тоже неплохо. Можно еще, как минимум, парочку хороших матчей третьего раунда привести в пример. До противостояния Федерера с Дель Потро им, конечно, далеко, но тоже любопытно. В общем, давайте по порядку.
Милош Раонич, который возглавил эту четверть, Мастерс в Индиан-Уэллсе пропустил из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за этого канадский теннисист не сумел даже попытаться защитить очки за прошлогодний финал турнира и немного просел в рейтинге, потеряв одну строчку. И вот именно факт наличия повреждения заставляет немного по другому посмотреть на перспективы Раонича в Майами.
Ведь уже в стартовом круге у Милоша маячит встреча с довольно непростым Виктором Троицки. Да, сербский теннисист похвастаться особыми результатами по ходу текущего сезона не может, в том же Индиан-Уэллсе он проиграл уже на старте Александру Долгополову, а вообще серия из сплошных поражений Виктора достигла уже четырех матчей. Но, все равно, опыт и умение у Троицки точно есть.
В третьем раунде Раонич может пересечься с Мишей Зверевым, переживающим вторую молодость. Есть, конечно, ощущение, что победой над Энди Марреем в Мельбурне немец лимит сенсаций на карьеру уже исчерпал, но если он включит режим "бога seve&volley" Милошу этого может хватить. Ну а Джек Сок, который в Индиан-Уэллсе добрался до полуфинала, в четвертом раунде - это уже действительно более чем серьезное испытание прочности для канадского теннисиста. Да, время раскочегариться до этой встречи у Раонича, конечно будет. Но на фоне проблем со здоровьем, так быстро игровая форма не набирается.
Есть, конечно, варианты, когда тот же Сок до четвертого раунда вообще не доберется. У него ведь уже в стартовом матче может быть встреча с одним из главных "ньюзмейкеров" Мастерса в Индиан-Уэллсе Йошихито Нишиокой, но японец пока и сам не понял насколько хорошо он порой умеет играть в теннис, а потому второй подряд турнир феерить он, наверное, не сможет.
Вторым "топом" в этой четверти является Рафаэль Надаль и, как минимум, до четвертого круга за этого теннисиста стоит болеть даже тем, кто к поклонникам Рафы ну никак не относится. То же самое я бы посоветовал делать в отношении Григора Димитрова. Все-таки ну очень хочется посмотреть переигровку полуфинала Australian Open - 2017. Эх, классный тогда матч выдали Рафа с Григором. Не факт, что выйдет повторить, но очень хотелось бы.
Кто может помешать испанцу с болгарином снова пересечься на корте? У Надаля, в принципе, сетка вполне рабочая. Дуди Села или квалифайер на старте, Филипп Кольшрайбер - в третьем раунде. Немец, конечно, является очень неприятным соперником, но Рафа проходить его в нормальном здоровом состоянии, конечно же, должен.
У Димитрова, в целом, все тоже не так плохо. В первом матче Гвидо Пелья или победитель квалификации, в третьем раунде - Стив Джонсон или, может быть, Николя Маю. Да, после сумесшедшего старта сезона, когда у Димитрова был трофей Брисбена, полуфинал Открытого Первенства Австралии и титул в Софии, Григор немного сдал к весне. Но передышка, естественно, была необходимой и неизбежной, так что болгарин должен потихоньку приходить в себя.
Говорить об истории личных противостояний между Рафой и Григором, наверное, не стоит. Да, Надаль впереди 8:1, но брать в рассчет можно, разве что, два последних поединка, ведь остальные были уже слишком давно. Так вот, в концовке прошлого сезона Димитров обыгрывал испанца в Пекине, ну а битву в Мельбурне, завершившуюся победой Рафаэля, помнят, надеюсь, все.
Немного обидно, что к Майами и Рафа, и Григор подходят не в оптимальных кондициях. Надаль ничего не сумел поделать с Федерером в Индиан-Уэллсе, Димитров досадно проиграл Соку на тай-брейке решающего сета. Но на стартующем Мастерсе у обоих будет время прибавить, так что, ждем встречи.
Итак, кого можно вывести в четвертьфинал? Делать прогноз на встречу Надаля и Димитрова вообще дело неблагодарное, так что тут просто воздержусь. Ну а вот в перспективы Раонича верится, как-то, с трудом. Думаю, что канадскому теннисисту пока тяжеловато будет претендовать на серьезные результаты, тем более, что Джек Сок откровенно на ходу и останавливаться не собирается, ну пока на Федерера по сетке не наткнется, как минимум.
4-я четверть
И последний фрагмент сетки, в котором, по моему личному мнению, любопытных встреч будет не так уж и много. Возглавил четверть Кеи Нишикори. Японский теннисист, конечно же, является основным фаворитом этого кусочка турнирной таблицы, но в целом для него сезон складывается достаточно неоднозначно. Вроде и провалов особых у Кеи нету, кроме стартового поражения от Белуччи в Рио, но и результатов тоже не наблюдается. Два поражения в финалах - сначала от Димитрова в Брисбене, потом от Долгополова в Буэнос-Айресе. Вылет от Федерера в четвертом раунде Открытого Первенства Австралии. Ну и упомянутое выше поражение от Джека Сока в Индиан-Уэллсе.
С таким подходом и таким жребием Нишикори выходить, как минимум, в четвертьфинал должен, но дальнейшие перспективы японского теннисиста весьма и весьма туманны. Начинать выступления в Майами Кеи встречей с Кевином Андерсоном. Неприятно, но представитель ЮАР еще далеко не вернулся на свой былой уровень, который позволял ему за место в топ-10 мирового рейтинга бороться.
Первый сеянный соперник Нишикори - Фернандо Вердаско из Испании. Да, Нандо все еще может тряхнуть стариной и выдать хороший матч, но случаются они все реже и реже. Вердаско классно провел турнир в Дубае, где добрался до финала и уступил в нем фактически без шансов Энди Маррею. Но в остальном по ходу года испанцу похвастаться и нечем.
В четвертом круге Нишикори может встретиться с полуфиналистом последнего Мастерса в Индиан-Уэллсе. Звучит грозно, так ведь? Но выход в 1/2 финала турнира Пабло Карреньо-Бусты я бы переоценивать не стал. Испанцу откровенно повезло с сеткой и своим шансом он воспользовался. В Майами нужно начинать с чистого листа и если со стартовым соперником у Пабло возникнуть проблем не должно (либо Хуан Монако, либо Федерико Дельбонис), то вот Жиль Симон, который в Майами чуть ли не за всю Францию отдувается, может стать непреодолимой преградой для Карреньо-Бусты.
Как бы там ни было Нишикори должен проходить и Симона, и Карреньо-Бусту. Что касается потенциального соперника по четвертьфиналу, то тут и вовсе полная непонятка. С одной стороны, судя по номерам посева, это должен быть Марин Чилич. А с другой, попытайтесь вспомнить, чего этот хорватский теннисист добился по ходу текущего сезона? А ничего, для него и поражения от представителей второй сотни мирового рейтинга скоро нормальным явлением станут, как минимум Йозефу Ковалику и Тейлору Фритцу Чилич по ходу 2017-го года уже проигрывал.
Кто там еще есть в этой "восьмушке"? 11-й номер посева француз Люка Пуйе? Слушайте, а не переоценен ли потенциал теннисиста, который проигрывает на старте Australian Open - 2017 представителю третьей сотни рейтинга? Пабло Куэвас? Уругваец, конечно, побывал в четвертьфинале Индиан-Уэллса, но это скорее случайность и умелое использование своих шансов, нежели закономерный результат. Вот и получается, что вроде вариантов много, а кто выстрелит угадать невероятно тяжело - у каждого свой собственный ворох проблем.
Вот и выходит, что Нишикори должен пользоваться такой отличной сеткой и пробиваться, как минимум, в полуфинал. Что будет в нем? Это уже предмет отдельного разговора, потому как заглядывать настолько далеко наперед не имеет никакого смысла. Еще даже не все вакантные места в таблице заняты, а мы уже о полуфиналах говорить надумали.
В общем, турнир в Майами начнется уже завтра и тогда начнем проверять, насколько точными оказались наши прогнозы. Следите за Мастерсом в Майами.
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Наконец-то хоть один крупный турнир пройдёт без коллапсного дедка и его дружка в юбке.ОтветитьУдалить
Надалю уже 31 год , ему всё труднее и треднее доходить до решающих стадий любых турниров, не то что таких крупных, как этот. И дело уже даже не в Джоковиче, который сам уже не может пройти дальше четвёртого круга ( особенно если в нём маячит Федерер новой модели ),не только в возрасте Рафы, но и в остальных соперниках, а главный - это , опять же Федерер. Да, здесь Роджер находится в другой части сетки, но легче ли от этого Надалю ? Ведь у него много молодых , побеждавших его теннисистов , и правильно написано - Димитрову нужен реванш за нелепое поражение в Мельбурне, где молодой просто обязан был побеждать ветерана и уж хотябы в 26 лет выйти в первый в жизни крупный финал, он ведь даже в финалах Мастерсов ещё не играл, а годы-то идут... А по-поводу Надавля... эх, старость не радость... но может есть ещё порох в пороховницах ?ОтветитьУдалить
У надаля нет шансов на этом турнире, даже в отсутствии его хозяина Джоковича. У него же не один хозяин...ОтветитьУдалить
Итак, что мы имеем в реальности , а не в раскладах и буйных фантазиях в сетке у Надаля после второго круга : Раонич как обычно снялся с матча, Димитрова я даже не заметил, он был вообще ? Нишикори проиграл Фониньи в четвертьфинале... Надалю вымазали маслом весь путь до финала, ведь своими усилиями старый Надаль уже не дополз бы ни до финала АО, ни до финала Акапулько ( будем честны, мы ведь видим игру Надаля на корте ), ни до финала Майями. С одной стороны это не красиво, когда игрока тянут в решающий матч всеми усилиями и помощью Святого Духа, с другой стороны оргам всё ещё не безразличен 31-летний Надаль и им всё ещё кажется, что когда все топы вылетят он сможет зашакалить турнир... Но факты говорят сами за себя - Надалю здесь всё равно ничего не светит.ОтветитьУдалить
Просто дикость, какую халяву в сетке, да ещё и с выходными между матчами получил старпёр надаль !!! Слов нет ! У Федерера убойная сетка без выходного дня перед битвами, да ещё и меньше суток на восстановление после полуфинальноой зарубы... Плешивый старик возился с Кольшрайбером (от которого получил баранку, позорник),с Маю и с Фониньи в полуфинале. А Федерер разобрался с ДельПотро, Бердыхом и Кирьгисом. После всего этого Федерер обязан наказать старика надаля за очередную халяву на третьем турнире подряд. Как только не тащат Надаля в финалы, но он всё равно слабее всех. Федерер, не смей опозориться , проиграв слабому плешивому старикану. Если Федерер не сжалится над стариком, у Надаля шансов нет!ОтветитьУдалить
Надаль должен отдать должок за финал Рима. Федерер уставший после битв , Надаль отдыхал больше и соперники сливались по догу, но Федерер обязан сравнивать лички со стариком, правда Роджер частенько занимается благотворительностью с лысым дедом, может сольёт ему, чтобы тот не ныл... всё таки без помощи соперников надаль - слабак. Вся интрига в финале - это добрый или злой будет Федерер. Всё зависит только от него, надаль там будет просто для мебели, в роли старой рухляди )))ОтветитьУдалить
Федерер уже давно отмечает сладкую победу в Майами, а на сайте никаких новостей о турнире за неделю... ну да ладно... Федерера с очередным крупным титулом и потрясающим стартом сезона!!! В финале Роджер не пожалел пенсионера-грунтовика, который только по недоразумению дошёл до трёх хардовых финалов в этом году. Лишь благодаря старости Джоковича, который уже не может дойти до 1/4 чтобы встретится там с Надалем и исключительно слабым сеткам на турнирах он смог залезть на чужую территорию. А Федерер в очередной раз унизил своего клиента в финале. У Надаля есть "комплекс Федерера", да и просто возраст уже, четвёртый десяток всё-таки... бегать уже столько не может, взять измором тем более, а в теннис (т.е. в шахматы)облысевший пенсионер никогда не умел. Удел Надаля - бег, старость пришла, бег закончился. Но думаю Надаль очень рад своим финалам на харде, он явно на них не расчитывал.ОтветитьУдалить