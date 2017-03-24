Элина Свитолина уступила на старте соревнований в Майами.

Элина Свитолина, посеянная на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами под 9-м номером, не смогла преодолеть уже стартовый раунд турнира. На стадии второго круга украинская теннисистка в двух партиях уступила местной спортсменке Бетани Маттек-Сэндз, получившей от организаторов wild card в основную сетку и занимающую на данный момент 158-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи Свитолина повела с брейком, но тут же упустила этот перевес. Через несколько минут Элина вполне могла снова оказаться в роли лидера, но не реализовала сразу 5 брейк-поинтов за гейм. В дальнейшем спортсменки достаточно уверенно держали собственные подачи и, казалось, партия докатится до тай-брейка, но в последний момент Маттек-Сэндз отличилась на приеме и оставила за собой стартовый сет. В этот момент встречу пришлось прервать почти на 2 часа из-за дождя. По ходу второй партии Свитолина дважды вела с геймом на приеме в активе, лидировала со счетом 4:2, но с этого момента Бетани устроила настоящий перелом. За американской теннисисткой осталось 4 гейма подряд и за 1 час и чуть менее 50 минут игрового времени Маттек-Сэндз оформила итоговую победу.
(WC) Бетани Маттек-Сэндз - (9) Элина Свитолина - 7:5, 6:4
Теперь в третьем раунде турнира в Майами Бетани Маттек-Сэндз сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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