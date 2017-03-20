Роджер Федерер становится победителем соревнований в Индиан-Уэллсе.

Роджер Федерер выигрывает соревнования категории Мастерс в американском Индиан-Уэллсе. В титульном матче турнира АТР-1000 Роджер в двух партиях переиграл своего соотечественника Стэна Вавринку, который являлся 3-й ракеткой соревнований. В стартовой партии встречи ни одному из теннисистов долгое время не удавалось даже навязать видимость борьбы на приеме. Но в последний момент Федерер не просто зацепился за подачу соперника, а и с первого же в матче брейк-поинта взял ее и оформил, таким образом, победу в первом сете. В дебюте второй партии повести с геймом на приеме в активе удалось уже Вавринке, но долго удерживать перевес в счете Стэн не смог. Роджер тут же мог ликвидировать отставание, но не воспользовался сразу двумя брейк-поинтами, но уже следующий гейм на подаче соперника Федерер выиграл. В концовке встречи Вавринка снова немного забуксовал на собственной подаче, что и позволила Роджеру довести встречу до победы даже без помощи тай-брейка во втором сете. На выигрыш финального матча соревнований в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(9) Роджер Федерер - (3) Стэн Вавринка - 6:4, 7:5
Титул в Индиан-Уэллсе
становится для Роджера Федерера юбилейным 90-м в карьере. Кроме того, швейцарский теннисист выигрывает соревнования категории Мастерс уже в 25-й раз. Победа на турнире в Индиан-Уэллсе позволила Роджеру подняться на 6-ю строчку мирового рейтинга.
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