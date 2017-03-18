Роджер Федерер обыгрывает Джека Сока и выходит в финал Мастерса в Индиан-Уэллсе.

В финале первого в сезоне турнира категории Мастерс состоится швейцарское дерби. К Стэну Вавринке, который пробился в титульный матч соревнований в Индиан-Уэллсе чуть ранее, присоединился еще один представитель Швейцарии Роджер Федерер, посеянный на турнире под 9-м номером. На стадии 1/2 финала Роджер в двух абсолютно разных по наполнению партиях переиграл местного спортсмена Джека Сока, занимающего на данный момент 18-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Федерер просто разгромил соперника, воспользовавшись обеими заработанными брейк-поинтами и удержав все собственные подачи без каких-либо шансов для американца. Во второй партии Сок уже наладил игру на подаче, но вот бороться в геймах Федерера у него все так же не получалось. В итоге сет докатился до тай-брейка, но котором Роджер и оформил итоговую победу. На выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер потратил час с четвертью игрового времени.
(9) Роджер Федерер - (17) Джек Сок - 6:1, 7:6(4)
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Федерер должен вкатать в корт Вавринку, а вавринка обязан вернуть должок Федереру за Монте-Карло. Самый сильный финал по составу за пару лет на Мастерсах. У Вавринки , правда была не сетка , а посмешище, и полуфинал с .... этим, как его ... кто вообще был у Вавринки в полуфинале ??? какой-то пенсионер - грунтовик, который зарабатывает свой хлеб на латиноамериканских грунтовых помойках ( это я не про надаля сейчас ^=^ )ОтветитьУдалить
От всей души поздравляю Роджера Федерера с потрясающей победой в Индиан-Уэллсе!!! Федерер - безоговорочный лидер сезона ! Жаль, что серпский пэнсионэр так зассал перед Федерером, жаль, что Кирьос наложил в подгузник, один облезлый старик-грунтовик пока ещё доползает до Роджера-Стальные я*ца. Но уже, наверно задумывается о новой " травме ", чтобы не пересекаться со своим новым палачом и удержать таящую на глазах личку ... Федерер в этом сезоне пришёл, чтобы всех наказать. Единственный способ спасения - БЕГСТВО.......... маррей, джокович... кто следующий ???ОтветитьУдалить