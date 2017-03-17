Ник Киргиос снялся с Мастерса в Индиан-Уэллсе, Роджер Федерер без борьбы выходит в полуфинал.

Центральный матч всего сегодняшнего игрового дня между Роджером Федерером и Ником Киргиосом не состоялся. Еще до начала встречи австралийский теннисист отказался выходить на корт, сославшись на проблемы со здоровьем. Точного диагноза врачей на данный момент попросту нет, но сам Киргиос грешит на пищевое отравление и надеется, что ничего более серьезного не произошло. Сам Федерер, который без борьбы прошел в 1/2 финала Мастерса, естественно, пожелал Нику скорейшего выздоровления.
(9) Роджер Федерер - (15) Ник Киргиос - w/o
Теперь за выход в финал Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджер Федерер поспорит с победителем матча между Джеком Соком и Кеи Нишикори.
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Так смешно... дедушковича обыгрывают слабаки , у которых только два пути развития - проиграть в следующем матче, либо не выйти на следующий матч) Сколько уже дедушкович и первая ракетка мира будут уклоняться от встреч с Федерером ... С ТАКИМ ФЕДЕРЕРОМ , а не образца унылого Коллапса последних четырёх лет ?!! СлабО выйти на матч и получить своё , очко жим-жим у дьоковича и маррея??? Надаль пока ещё находит остатки мужества принимать поражения от новой модели Федерера, ( хотя это точно последний раз , такой смелости Рафаэллы, дальше присоединится к своим старым коллегам по тонущей лодке, чтобы попытаться хоть так сохранить положительный баланс в личках, с дедомНоле не удалось...). Федерер всё равно поставит на место старого сербского скелета, ну а Маррей может только жить мемуарами, как он три года назад в последний раз взял СЕТ у Федерера! Вторая и первая ракетки мира , блин... (((ОтветитьУдалить