Доминика Цибулкова начинает выступления в Майами с уверенной победы.

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, посеянная на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Майами под 4-м номером, уверенно выигрывает свой стартовый матч на турнире. Во втором раунде Доминика в двух партиях переиграла Веронику Сепеде-Роиг, занимающую на данный момент 131-ю строчку мирового рейтинга и начинавшую свои выступления на турнире еще с сита квалификации. В обоих партиях встречи события развивались по одному и тому же сценарию. Цибулкова быстро вырывалась вперед с брейком, а еще одним успехом на приеме словацкая спортсменка ставила точку в сетах. На победу в матче Доминике Цибулковой понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
(4) Доминика Цибулкова - (Q) Вероника Сепеде-Роиг - 6:3, 6:2
Теперь в третьем раунде турнира в Майами Доминика Цибулкова сыграет с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс.
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