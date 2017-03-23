Катерина Бондаренко с двух подач на матч упустила победу над Мирьяной Лючич-Барони в Майами.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела выйти в третий раунд крупных соревнований категории WTA Premier Mandatory в Майами. На стадии второго круга Бондаренко-младшая на тай-брейке решающей партии уступила 26-й ракетке турнира представительнице Хорватии Мирьяне Лючич-Барони. При этом по ходу третьего сета Катерина вела сразу с двумя брейками и дважды подавала на матч, но довести встречу до победы украинской спортсменке не удалось. Начинался поединок для Кати далеко не лучшим образом. Она с треском проиграла стартовый сет, дважды упустив собственную подачу. Но во второй партии Бондаренко отпраздновала успех с тем же перевесом в два брейка. Дебют решающего сета остался за Катериной, которая повела 4:0. Но Мирьяна ушла с двух подач соперницы на победу и уверенно оставила за собой тай-брейк. На победу Лючич-Барони понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(26) Мирьяна Лючич-Барони - Катерина Бондаренко - 6:2, 2:6, 7:6(2)
Теперь в третьем раунде соревнований в Майами Мирьяна Лючич-Барони сыграет с победительницей матча между Агнешкой Радванськой и Цзян Ван.
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