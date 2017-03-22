Катерина Бондаренко успешно стартует на Премьере в Майами.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выходит во второй раунд крупнейших соревнований в Майами. На старте турнира категории WTA Premier Mandatory Бондаренко-младшая в двух партиях переиграла представительницу Испании Паулу Бадосу-Хиберт, получившую от организаторов соревнований wild card в основную сетку. Пала, занимающая на данный момент 316-ю строчку мирового рейтинга, сумела начать поединок с брейка, но в середине стартовой партии Катерина организовала перелом. Со счета 2:4 украинская теннисистка дважды отличилась на приеме, причем оба раза сделала это под ноль, выиграла 4 гейма подряд и оставила за собой первую партию встречи. Быстрый брейк в исполнении испанской спортсменки случился и в начале второго сета, но Бондаренко не просто отыгралась, но и сама повела с геймом на приеме в активе - 4:1. Бадоса-Хиберт не сдалась и сама устроила ударный отрезок в результате которого даже получила возможность подавать на сет, но не справилась с задачей. Катерина не просто в последний момент отыгралась, а и еще один брейк до конца сета успела оформить. Им украинская теннисистка и поставила победную точку в матче, продолжавшемся почти 1 час и 25 минут игрового времени.
Катерина Бондаренко - (WC) Паула Бадоса-Хиберт - 6:4, 7:5
Теперь во втором раунде соревнований в Майами Катерина Бондаренко сыграет с 26-й ракеткой турнира Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии.
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