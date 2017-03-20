BNP Paribas Open, Индиан-Уэллс. Итоги. Два дерби в финалах и россыпь сенсаций.

Дерби
Итак, для начала о финалах. Дерби в финалах соревнований в Индиан-Уэллсе вообще случаются не так часто. Ну а когда и у мужчин, и у женщин за титул сражаются соотечественники, это вообще можно называть уникальным событием. В последний раз две представительницы одной страны боролись в финале женского турнира в далеком 2006-м году. Кстати, сошлись тогда именно россиянки - Мария Шарапова уверенно переиграла Елену Дементьеву. Ну а у мужчин подобное случалось и того раньше - в 2001-м году в титульном поединке турнира в Индиан-Уэллсе произошла очередная серия теннисной классики между Андре Агасси и Питом Сампрасом.
Если говорить о том, насколько сенсационными были победы на турнире Елены Весниной и Роджера Федерера, то в разрезе цифр все выглядит таким образом. У девушек последний раз в Индиан-Уэллсе побеждала спортсменка посеянная ниже 14-го номера (а именно такой номер был у Весниной) в 2014-м. Тогда триумфаторкой соревнований стала Флавия Пеннетта. А вот у мужчин ситуация немного интереснее. Вообще на Мастерсе с 2004-го года побеждало только четверо теннисистов - по 5 титулов оформили Новак Джокович и Роджер Федерер, еще 3 - у Рафаэля Надаля. И вот единственный трофей не из этой троицы взял Иван Любичич в 2010-м году. Тогда хорватский теннисист был посеян под 20-м номером. Стоит напоминать, кем сейчас работает Иван? Естественно, прямо напрашивается фраза "Любичич научил Федерера творить сенсации в Индиан-Уэллсе". Но писать такое не буду, потому как фраза эта похожа на откровенную банальщину, еще и притяную за уши.
Почему? Ну, во-первых, Роджера уже ничему не нужно учить. Швейцарцу, скорее, в команде нужны люди, которые своим опытным взглядом со стороны заметят какие-то шерховатости и подскажут, как их устранить. Северин Люти и Иван Любичич, как показывает начало нового сезона, отлично с этими обязанностями справляются. Во-вторых, а давайте быть откровенными, сейчас вы считаете победу Федерера сенсацией?
Да, перед стартом турнира Роджер был, разве что, в числе фаворитов, но никак не возглавлял список главных претендентов на победу. Тяжело было предвидеть провал Маррея, были надежды на то, что Джокович справился с ворохом своих проблем, да и прочих представителей топ-когорты мужского тенниса списывать со счетов не хотелось. Но ведь после Мельбурна стало очевидно, что Федерер вернулся всерьез. Так почему бы на фоне увядших лидеров не взять еще и титул на Мастерсе.
И при этом, заметьте, ни в коем случае не хочется говорить о том, что Роджер воспользовался спадом конкурентов. Нет ведь. Федерер своей игрой полностью заслужил свой пятый в карьере титул в Индиан-Уэллсе. Ни одного проигранного сета, всего одна упущенная подача за весь турнир, да и та уже по ходу финальной встречи. Можно долго говорить о везении швейцарца - мало того, что с Джоковичем не сыграл, так еще и день отдыха получил из-за отравления Киргиоса. Но знаете что, подобные разговоры о везении, порой кажутся просто смешными. Вавринка тоже прошел не самую сложную сетку. Кто же виноват конкурентам швейцарцев в том, что они пропустили в финал Стэна и Роджера?
У девушек ситуация немного попроще. Кузнецова и Веснина собственноручно убирали с пути фавориток. Да, Серена с турнира снялась, но Елена четко обыграла в четвертом раунде Анжелик Кербер, а потом и Винус Уильямс выбила. Светлана оставила не у дел заменившую Уильямс-младшую во главе сетки Каролину Плишкову. В общем, сетовать на везение в пути к финалу не приходится.
Финалы и рекорды
Ну а сами финалы, наверное, как минимум, не разочаровали. Тон задавали девушки, которые при очень непростых погодных условиях выдали настоящий марафон на выжывание. Может быть по уровню игры российское дерби и не войдет в историю турнира в Индиан-Уэллсе, но столь затяжных, боевых и напряженных титульных матчей тут не было давно. Нечто подобное выдали пару лет назад Симона Халеп и Елена Янкович, но ближе всего по накалу, наверное, был классический финал Серены Уильямс и Штеффи Граф.
Ну а что касается мужского финала, то спокойная и уверенная игра Федерера просто похоронила интригу, хотя матч и смотрелся на одном дыхании. Даже быстрый брейк Вавринки в начале второй партии, казался недоразумением, которое Роджер быстро исправит. Так оно, в итоге, и произошло. Стэн много ошибался, и вообще не показал и половины своего потенциала, но, по правде говоря, в Индиан-Уэллсе он вообще играл неважно. И сам факт попадания в финал для Вавринки уже можно считать достижением.
Ну а один лишь список достижений Федерера может занять приличный кусок материала. 90-й титул в карьере, 25-й выигранный Мастерс, 5-й трофей в Индиан-Уэллсе. Кроме того, Роджер становится самым возрастным теннисистом в истории, которому покорился турнир АТР-1000. До него пальму первенства удерживал Андре Агасси, который выиграл соревнования в Цинциннати в возрасте 34 лет и 3 месяцев. Федерер перекрыл это достижение больше чем на год, что не может не вызывать уважение.
Если поговорить в целом о старте сезона в исполнении швейцарского теннисиста, то он впервые с 2006-го года оставил за собой первый Турнир Большого Шлема и первый Мастерс в году. К тому же, впервые с 2004-го года Федерер выиграл 6 стартовых встреч сезона у игроков топ-10 мирового рейтинга. Ну а Вавринка, кстати, стал третьим теннисистом, над которым Роджер одержал более 20 побед. До этого два десятка "викторий" швейцарец одержал над Энди Роддиком и Новаком Джоковичем.
В общем, все это наталкивает поклонников на очень радужные мысли по поводу чуть ли не борьбы за первую строчку мирового рейтинга. Да, мужской теннис сейчас действительно в кризисе, но и Роджер не так молод, чтобы с головой нырять в борьбу за лидерство в туре. Федерер не может играть из недели в неделю, паузы приходится делать достаточно затяжные, может даже Мастерсы ради тех же "мейджоров" стоит пропускать. В общем, такого игрового ритма может и не хватить для борьбы за первую строчку.
Сам швейцарец, естественно, высказывается по этому поводу весьма осторожно. Мол, да, я не против снова побывать на вершине мужского тенниса. Но играю я сейчас не так часто, как раньше, поэтому должен выигрывать еще, как минимум, один Турнир Большого Шлема. В Мельбурне победил, так что все возможно. Но сейчас меня это не интересует, я хочу быть здоровым и просто побеждать. В общем, риторика понятна.
Но мы то с вами можем позволить себе немного пофантазировать. Для начала нужно вернуться в топ-4 мирового рейтинга. И для этого нужно просто выступить чуть лучше своих основных конкурентов - Надаля, Нишикори и Раонича. Так вот на этом я бы и сделал паузу в прогнозах. Все-таки, после Майами начинается грунтовой сезон, расписание на него у Роджера и близко не устаканено, да и силы перед Уимблдоном надо поберечь. Думаю, что ставка будет сделана как раз на травяной "мейджор". В общем, давайте с целями не спешить.
Сенсации
Мужчин, давайте, оставим на закуску, потому как достижения Маррея и Джоковича стоят нескольких отдельных предложений. Может быть у девушек и не громыхало так громко, но фаворитки вылетали одна за другой, так что без неожиданностей не прошло и дня. На старте никто из фавориток не проигрывал, но вот в третьем раунде ракетки зачехлили, например, Симона Халеп, Агнешка Радваньска и Йоханна Конта.
Румынская теннисистка философски отнеслась к своему поражению, рассказав прессе о том, что считает выход в третий круг достойным результатом. Мол у нее были проблемы со здоровьем, она еле передвигала ноги еще после стартового матча на турнире, тренировок было не достаточно. В общем, процесс восстановления еще продолжается, так что не торопитесь с выводами.
У Агнешки Радавньской была явно не самая простая соперница. Шуай Пенг, похоже, полноценно возвращается в тур после перенесенной операции на спине и сопутствующей реабилитации. Но, давайте быть откровенными, сама польская теннисистка тоже не блещет в начале сезона, правда ведь.
Ну а Йоханна Конта, которая недавно уступила место в топ-10 мирового рейтинга украинской теннисистке Элине Свитолиной, в очень боевом матче, завершившемся лишь на тай-брейке решающей партии, уступила Каролин Гарсии. Вот и скажите, какой из этих ранних вылетов можно назвать сенсацией? Кто, с учетом всех нюансов, рассчитывал на удачное выступление в Индиан-Уэллсе Симоны, Агнешки или даже Йоханны?
Наверное, громче всех было поражение Анжелик Кербер в четвертом раунде. Но, снова есть несколько "но". Да, даже в тот момент было трудно предугадать, что Веснина станет победительницей турнира, но если посмотреть на статистику лидера мирового рейтинга в начале текущего сезона, то она ни разу не обыгрывала спортсменку из топ-30. Смешно, правда ведь. Только Кербер попадается оппонентка из потенциального посева "мейджора", как тут же следует поражение. И таких уже насобиралось целых 6. В общем, кто там про кризис у мужчин говорил?
В общем, на фоне всего этого те же поражения Цибулковой, Свитолиной или Киз в четвертом раунде не то чтобы закономерны, но в целом вполне вписываются в общую картину событий в женском теннисе. К такому положению вещей можно относиться по разному. Я, например, выберу позитивную позицию - все-таки каждый турнир становится отличной площадкой для неожиданных прорывов и микро-сенсаций. Да, любое поражение любой топ-спортсменки на любой стадии уже не станет сюрпризом. Но, таков он сегодняшний теннис в WTA-туре.
Ну а что у мужчин? Затянувшийся кризис Джоковича, который, скорее, носит чуть ли не ментальный характер. Снова Новак обыгрывает очень непростого Хуана Мартина Дель Потро, показывает, как выразился сам сербский тенисист, чуть ли не лучший теннис в сезоне, но тут же проигрывает Нику Киргиосу. Такой сценарий не был провалом в Акапулько, но вот в Индиан-Уэллсе, где Джоковичу принадлежит впечатляющая победная серия, можно было бы сыграть и поуспешнее.
Нет, серию Федерера Новак превзошел на один поединок, но легче ли от этого самому Новаку? О первой строчке мирового рейтинга сейчас думать вообще не приходится, потому как в Майами Джокович не едет, а впереди еще и грунтовая часть сезона, в которой защищать просто немерянное количество очков с победой на Ролан Гарросе в купе. Может как раз после грунтового турнира Большого Шлема, с которого год назад и начался ступор сербского теннисиста, Новака, что называется, "отпустит"? Вот такая вот цикличность в теннисной природе... Посмотрим, все может быть, но на данный момент Новак кажется бледной тенью самого себя годичной давности. И я даже не про фигуру экс-лидера мирового рейтинга говорю.
Энди Маррея "накрыло" чуть позже. После блистательной концовки прошлого сезона британец столкнулся с теми же мотивационными трудностями, что и серб чуть ранее. Нет, из поражения от Вашека Поспишила в Индиан-Уэллсе, конечно, делать трагедии не стоит, к тому же отрыв от Джоковича настолько солидный, что на первую строчку рейтинга он точно в ближайшее время не посягнет. Но делать организационные выводы все-таки нужно и Энди. Титул в Дубае - это, конечно, приятно, но не на такого рода турнирах привык побеждать Маррей.
Вырисовывается интересная история - разбираться со своими проблемами Энди Маррей и Новак Джокович решили не на корте, то есть не через матчи. В Майами ни один из них не приедет и лидером посева следующего Мастерса станет Стэн Вавринка. Впервые, между прочим, с 2005-го года первый номер посева на турнире АТР-1000 получил не представитель так называемой Большой Четверки. В последний раз 12 лет назад лидером посева на турнире в Париже был Энди Роддик. Но то ведь Париж, где топ-теннисисты перед Итоговым частенько саботажем занимаются, а тут престижные соревнования в Майами. В общем, интересненько получается.
Герои
Понятно, что главными героями соревнований в Индиан-Уэллсе можно назвать Роджера Федерера и Елену Веснину. Но в этом разделе хочется поговорить о спортсменах, так называемого второго эшелона, которым удалось добиться впечатляющих результатов на соревнованиях. У мужчин, конечно, на поверхности личность Пабло Карреньо-Бусты, который до турнира в Индиан-Уэллсе лишь однажды играл в третьем раунде Мастерса - было дело в Монте-Карло в 2014-м году. А тут испанец добрался сразу до полуфинала. Но, давайте быть откровенными, такой "халявы" с сеткой не было у кого-то из спортсменов давненько.
Квалифайер Гойовчик, Баутиста-Агут, который снялся еще до начала матча, еще один квалифайер Душан Лайович, а в четвертьфинале Пабло Куэвас, с которым Карреньо-Буста промучился до тай-брейка решающей партии. Ну никак не путь полуфиналиста Мастерса, правда. Пабло, конечно, молодец. Воспользоваться такими подарками судьбы тоже нужно уметь. Но на звание "героя" турнира он, естественно не наработал.
Я бы в этой номинации выделил бы все-таки японского теннисиста Йошихито Нишиоку. Для него, по сути, все должно было закончиться еще в финале квалификации, где Йошихито без шансов уступил шведу Элиасу Имеру. Но судьба подарила Нишиоке не просто статус "лаки лузера", но и шанс взять реванш у Имера в первом же раунде основной сетки и японец этой возможностью воспользовался сполна - 6:4, 6:1 - четкая победа и выход во второй раунд.
Дальше - интереснее. Йошихито уверенно обыгрывает Иво Карловича, но тут делаем скидку на то, что хорватского ветерана в начале текущего сезона прилично лихорадит и проиграть он может кому угодно. Для Иво, кстати, это поражение стало уже четвертым подряд, но куда печальнее то, что ни в одном из сетов Карлович даже до тай-брейка не дотянул, а это значит, что начинает провисать главное оружие - подача. Куда Иво без нее? Ну уж точно не к вершинам рейтинга.
В третьем круге Нишиока и вовсе нехило так громыхнул, обыграв самого Томаша Бердыха. Да, Томаш сейчас тоже не в лучших кондициях, но чешский теннисист так уверенно начал поединок, выиграл стартовый сет - 6:1, имел матч-болл по ходу второй партии, но позволил Йошихито сотворить камбек, выиграть второй сет на тай-брейке, а потом и весь матч за собой оставить.
Но, самое главное, что Йошихито еще и перед Стэном Вавринкой не стушевался и навязал швейцарцу настоящую битку. Стэн победил лишь на тай-брейке решающего сета. Кстати, следующий матч против Тима Вавринка оставил за собой тоже на тае третьей партии. И кто его знает, может две эти затяжные встречи повлияли на то, как выглядел Стэн в финале?
Ну а среди девушек, наверное, отдельного разговора заслуживает Кристина Младенович, которая добралась до 1/2 финала. На самом деле у француженки было только две действительно звездные соперницы - Симона Халеп в третьем раунде и Каролин Возняцки в четвертьфинале, но и все остальные матчи проходными назвать тоже никак не получается. В итоге в копилку Младенович упал первый полуфинал на Премьерах и заслуженная 18-я строчка мирового рейтинга, которая является ее высшим достижением в карьере.
Курьез
Наверное, немного неправильно называть данное событие "курьезом", но Ник Киргиос окружил себя таким ореолом, что любое событие вокруг этого спортсмена можно рассматривать, как шоу. Итак, австралиец лихо прошелся по Александру Звереву и, что самое главное, Новаку Джоковичу, добрался до четвертьфинала и... снялся еще до начала встречи с Роджером Федерером, сославшись на пищевое отравление.
Естественно обидно, но на Ника сразу обрушился целый ворох комментариев. И мыть руки Киргиосу советовали, и не есть чего попало... Звучали и мысли о том, что австралиец просто решил не портить свою статистику личных встреч с Роджером Федерером (на данный момент Ник выиграл единственный матч против швейцарца) и теперь он будет сниматься со всех матчей против Роджера, дабы удержать этот минимальный перевес.
Как бы там ни было, отравление Киргиоса лишило нас весьма любопытного зрелища, которое, возможно, могло серьезно повлиять на итоговый результат Мастерса.
На этом пора перелистывать страницу. Впереди у нас спаренный турнир в Майами, который, несмотря на отсутствие множества топовых спортсменов, может подарить немало интересных поединков. Так что, следим.
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В кризисе мужской теннис был в прошлом сезоне и последние четыре года, именуемым Коллапсом. Сегодня от сербского Коллапсника ничего не осталось. Федерер пришёл и теннис возрождается.ОтветитьУдалить
31-летний Джокович уже гремит старыми костями падая вниз по лестнице, а бездна такая глубокая...ОтветитьУдалить
Автор, позвольте спросить, а почему Вы в прошлом сезоне не тратили так много букв на расписывание того, что Джокович весь сезон пользовался спадом своих конкурентов на всех шлемах и почти всех Мастерсх? И о каком кризисе мужского тенниса идёт речь ? Коллапсные годы доминирования Сербского Коллапсника уже прошли, дед не может доползти до четвертьфинала, проигрывая молодому греку и пожилому узбеку. Федерер - лидер сезона, плешивый имеет уже два финала - АО и Акапулько. Костлявый Коллапсник списан в утиль, Маррей просто охраняет трон для Федерера, в конце сезона он будет первым. Мужской теннис возродился с пришествием Федерера и об упадке периода Джоковича уже пора бы забыть, сейчас другие времена.ОтветитьУдалить