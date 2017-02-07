Михаил Южный с победы начинает выступления на турнире в Софии.

Россиянин Михаил Южный выходит во второй раунд соревнований категории АТР-250 в Софии. На старте турнира в столице Болгарии Михаил, занимающий на данный момент 91-ю стрчоку мирового рейтинга, обыграл сербского квалифайера Марко Тепаваца, являющегося 204-й ракеткой мира. Именно Марко сумел вырваться вперед с брейком уже фактически в самом начале встречи, но в середине стартовой партии Южный отыгрался. Сразу после этого Тепавац восстановил перевес в счете, но не сумел подать на победу в партии. А вот на тай-брейке россиянин уже полностью доминировал и отдал сопернику всего 2 розыгрыша за весь 13-й гейм. Во втором сете уже Михаил повел с геймом на приеме в активе, но вскоре упустил собственную подачу. Правда, тут же Южный оформил еще один брейк и сразу после него подал на победу в матче. На выход во второй раунд соревнований в Софии Михаил Южный потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Михаил Южный - (Q) Марко Тепавац - 7:6(2), 6:4
Во втором раунде соревнований в Софии
Михаил Южный сыграет с 5-м номером посева турнира представителем Люксембурга Жилем Мюллером, который в первом круге обыграл еще одного квалифайера
- француза Матиаса Бурка.
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