Роберта Винчи становится четвертьфиналисткой Премьера в Санкт-Петербурге.

Роберта Винчи, которая является 6-й ракеткой соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге, выходит в четвертьфинал турнира. В матче второго круга итальянская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Германии Андреа Петкович, начинавшую выступления на соревнованиях еще с сита квалификации и занимающую на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи Петкович просто провалила, позволив сопернице выйти вперед сразу с двумя брейками. В дальнейшем Андреа пыталась исправить ситуацию, несколько раз сокращала отставание, но Винчи довела первую партию до победы. Во втором сете игра выровнялась окончательно. Долгое время теннисистки выигрывали собственные подачи, но в концовке встречи единственный за партию брейк удался Роберте. Сразу после него итальянская спортсменка подала на победу в противостоянии. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Роберте Винчи понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(6) Роберта Винчи - (Q) Андреа Петкович - 6:4, 6:4
Следующей соперницей Роберты Винчи на соревнованиях в Санкт-Петербурге
станет победительница матча между Винус Уильямс и Кристиной Младенович.
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