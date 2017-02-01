Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

С достаточно неожиданным результатом завершилось российское дерби в рамках второго круга соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира местная теннисистка Наталья Вихлянцева, получившая от организаторов wild card в основную сетку, в двух партиях переиграла 8-ю ракетку соревнований Дарью Касаткину. В первом сете противостояния Касаткина трижды вырывалась вперед с брейком и даже выходила подавать на партию, но Вихлянцева неизменно отыгрывалась. В итоге тай-брейк стартового отрезка встречи остался за 115-й ракеткой мира, а именно такую скромную позицию в женской табели о рангах занимает на данный момент Наталья. Во втором сете Дарья и вовсе выпала из игры. Вихлянцева быстро повела с брейком, в середине партии выпуталась из крайне неприятной ситуации, отыграв два брейк-поинта на собственной подаче, а сразу после этого еще раз отличилась на приеме и подала на матч. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Наталья Вихлянцева потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(WC) Наталья Вихлянцева - (8) Дарья Касаткина - 7:6(4), 6:2
Теперь в 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге
Наталья Вихлянцева сыграет с лидером посева турнира румынской спортсменкой Симоной Халеп, которая в своем стартовом матче на турнире переиграла представительницу Хорватии Ану Конюх.
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