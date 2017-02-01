Елена Веснина уверенно выигрывает российское дерби у Екатерины Макаровой на старте турнира в Санкт-Петербурге.

Елена Веснина, посеянная на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге под 5-м номером, уверенно выходит во второй раунд турнира. На старте домашних соревнований Елена в двух партиях переиграла свою соотечественницу и давнего партнера по парному разряду Екатерину Макарову, занимающую на данный момент 37-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Макарова сумела выиграть всего 4 гейма. Так, в стартовой партии Веснина быстро повела с геймом на приеме в активе, а еще одним брейком поставила победную точку в сете. Вторую партию Елена снова начала с выигранной подачи соперницы, но Екатерина быстро отыгралась. Правда, до конца поединка Веснина оформила еще 2 брейка и за 1 час и чуть менее чем 10 минут игрового времени отпраздновала итоговую победу в противостоянии.
(5) Елена Веснина - Екатерина Макарова - 6:3, 6:1
Во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге
Елена Веснина сыграет с француженкой Ализе Корне.
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