Елена Веснина добивается волевой победы над Ализе Корне в Санкт-Петербурге.

Российская теннисистка Елена Веснина становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге, на которых она получила 5-й номер посева. В матче второго круга Елена в трех партиях переиграла француженку Ализе Корне, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии обе теннисистки испытывали серьезные проблемы с собственной подачей. Но если Корне пару раз выиграла свои геймы, то Весниной ни разу защитить подачу так и не удалось. Но во втором сете Елена наладила игру, быстро повела с геймом на приеме в активе, а еще одним брейком поставила победную точку в партии и перевела встречу в решающий отрезок. Его россиянка начала еще с двух выигранных на приеме геймов, но подать на победу с первой попытки Весниной не удалось. Но вот второй шанс оформить победу Елена не упустила. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Елена Веснина потратила 2 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Елена Веснина - Ализе Корне - 2:6, 6:3, 6:3
На стадии 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге
Елена Веснина сыграет с победительницей матча между 2-й ракеткой турнира Доминикой Цибулковой и лаки лузером Донной Векич.
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