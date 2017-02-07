Фернандо Вердаско громит своего стартового соперника на турнире в Монпелье.

Испанский теннисист Фернандо Вердаско уверенно стартует на соревнованиях в Монпелье, на которых он получил 8-й номер посева. В матче первого круга Фернандо в двух партиях переиграл местного теннисиста Грегуара Баррере, попавшего в основную сетку турнира лишь как лаки лузер. В самом начале встречи теннисисты обменялись брейками, но если Вердаско быстро наладил игру на собственных подачах, то Баррере, занимающему 240-ю строчку мирового рейтинга, сделать это не удалось. В итоге Фернандо еще дважды отличился на приеме и спокойно выиграл первый сет. Во второй партии перевес испанца был еще более очевидным. Вердаско повел сразу с двумя брейками, позволил сопернику размочить счет, но еще одним, уже третьим за партию, успехом на приеме поставил победную точку в матче. На выход во второй раунд соревнований в Монпелье Фернандо Вердаско потратил даже менее 55 минут игрового времени.
(8) Фернандо Вердаско - (LL) Грегуар Баррере - 6:2, 6:1
Теперь во втором раунде соревнований в Монпелье
Фернандо Вердаско сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и Тобиасом Камке.
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