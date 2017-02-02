Винус Уильямс разгромно проигрывает на старте турнира в Санкт-Петербурге.

Финалистка недавнего Открытого Первенства Австралии американская теннисистка Винус Уильямс уступает уже в первом матче соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. В стартовом для себя матче второго круга Винус, посеянная на турнире под 4-м номером, сумела выиграть лишь 4 гейма у француженки Кристины Младенович, занимающей на данный момент 51-ю строчку мирового рейтинга. Уильямс-старшая полностью провалила начало матча, позволив Младенович повести сразу с двумя геймами на приеме в активе - 5:0. Американка, конечно, попыталась исправить ситуацию и даже отыграла один брейк, но со второй попытки Кристина подала на победу в первом сете. Во второй партии ситуация на корте ничуть не изменилась в пользу Винус. Французская теннисистка снова повела с быстрым брейком, но на этот раз Младенович уже ни на минуту не упускала нитей игры из своих рук. До конца матча Кристина еще дважды отличилась на приеме. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Кристина Младенович потратила всего 55 минут игрового времени.
Кристина Младенович - (4) Винус Уильямс - 6:3, 6:1
Теперь в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге
Кристина Младенович сыграет с итальянской спортсменкой Робертой Винчи, которая в своем матче второго круга переиграла немку Андреа Петкович
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