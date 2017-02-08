Виктор Троицки уверенно стартует на соревнованиях в Софии.

Сербский теннисист Виктор Троицки, который на соревнованиях в Софии получил 9-й номер посева, уверенно выходит во второй раунд. На старте турнира Виктор в двух партиях переиграл обладателя wild card от организаторов турецкого спортсмена Сэма Илкеля, занимающего на данный момент довольно скромную 328-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Троицки не позволил сопернику добраться даже до брейк-поинтов, а сам при этом сумел трижды отличиться на приеме. В стартовом сете Виктору хватило одной выигранной подачи соперника, а во второй партии сербский теннисист сначала повел с быстрым брейком, а потом и закрепил успех еще одним геймом на приеме. На победу в матче Виктору Троицки понадобилось всего чуть более 50 минут игрового времени.
(9) Виктор Троицки - (WC) Сэм Илкель - 6:3, 6:2
Во втором раунде соревнований в Софии
Виктор Троицки теперь сыграет с представителем Нидерландов Робином Хаазе.
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