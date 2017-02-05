Элина Свитолина - победительница турнира в Тайбэе.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выигрывает соревнования категории WTA International в Тайбэе, на которых она была посеяна под 1-м номером. В финале турнира Элина в двух партиях переиграла китайскую спортсменку Шуай Пенг, занимающую 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. В начале каждого из сетов именно Пенг удавалось повести с быстрым брейком. Но Свитолина тут же перехватывала инициативу и по три раза в каждой из партий взять подачу соперницы. На победу в титульном поединке соревнований в Тайбэе Элине Свитолиной понадобилось чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Элина Свитолина - Шуай Пенг - 6:3, 6:2
Для Элины Свитолиной титул в Тайбэе становится уже пятым в карьере на турнирах WTA и дебютным в текущем сезоне.
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