суббота, 4 февраля 2017 г.

Элина Свитолина выходит в финал соревнований в Тайбэе.

Лидер посева турнира категории WTA International в Тайбэе Элина Свитолина продолжает успешные выступления на турнире и выходит в титульный поединок. На стадии 1/2 финала украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу, занимающую на данный момент 93-ю строчку мирового рейтинга. Именно Минелла в начале встречи сумела повести с брейком, но со счета 1:3 Элина полностью перехватила инициативу во встрече. За Свитолиной осталось 9 геймов подряд и этого рывка первой ракетке соревнований на Тайване хватило не только для того, чтобы оставить за собой стартовый сет, но и для того, чтобы повести сразу с двумя брейками во второй партии. Этот перевес Элина спокойно удержала до конца поединка. На выход в финал турнира в Тайбэе Элина Свитолина потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(1) Элина Свитолина - Мэнди Минелла - 6:3, 6:2

Теперь титул соревнований в Тайбэе Элина Свитолина разыграет в поединке против китайской теннисистки Шуай Пенг.

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о 12:30
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