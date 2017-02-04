Элина Свитолина выходит в финал соревнований в Тайбэе.

Лидер посева турнира категории WTA International в Тайбэе Элина Свитолина продолжает успешные выступления на турнире и выходит в титульный поединок. На стадии 1/2 финала украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу, занимающую на данный момент 93-ю строчку мирового рейтинга. Именно Минелла в начале встречи сумела повести с брейком, но со счета 1:3 Элина полностью перехватила инициативу во встрече. За Свитолиной осталось 9 геймов подряд и этого рывка первой ракетке соревнований на Тайване хватило не только для того, чтобы оставить за собой стартовый сет, но и для того, чтобы повести сразу с двумя брейками во второй партии. Этот перевес Элина спокойно удержала до конца поединка. На выход в финал турнира в Тайбэе Элина Свитолина потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Элина Свитолина - Мэнди Минелла - 6:3, 6:2
Теперь титул соревнований в Тайбэе Элина Свитолина разыграет в поединке против китайской теннисистки Шуай Пенг.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий