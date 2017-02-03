Элина Свитолина с четырех матч-боллов спасает поединок против Онс Жабер в четвертьфинале турнира в Тайбэе.

С довольно неожиданными трудностями столкнулась Элина Свитолина в четвертьфинале соревнований категории WTA International в Тайбэе, на которых она является лидером посева. В борьбе за выход в 1/2 финала украинская теннисистка лишь на тай-брейке решающей партии сломила сопротивление представительницы Туниса Онс Жабер, занимающей на данный момент 181-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Свитолина просто разгромила соперницу, начинавшую выступления на Тайване еще с сита квалификации. Со счета 1:1 Элина дважды отличилась на приеме и оставила за собой 5 геймов подряд. В начале второго сета уже Жабер повела с быстрым брейком. Украинская теннисистка отыгралась, но в концовке партии еще раз упустила собственную подачу, что и стоило Свитолиной всего сета. В решающем отрезке встречи Жабер трижды вырывалась вперед с брейком, могла ставить точку в поединке на приеме, но не реализовала 4 матч-болла. А еще 2 раза Онс не сумела подать на победу в противостоянии. В итоге Элина ценой невероятных усилий дотянула до тай-брейка поединка и уже на нем оформила итоговую победу. На нее Свитолиной понадобилось почти 2 часа игрового времени.
(1) Элина Свитолина - (Q) Онс Жабер - 6:1, 3:6, 7:6(4)
Теперь за выход в финал соревнований в Тайбэе
Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Мэнди Минеллой и Лин Чжу.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий