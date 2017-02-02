Элина Свитолина становится четвертьфиналисткой соревнований в Тайбэе.

Элина Свитолина уверенно преодолевает второй раунд соревнований категории WTA International в Тайбэе, где украинская теннисистка является лидером посева. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Свитолина в двух партиях обыграла обидчицу Катерины Козловой - чешскую спортсменку Люси Градецку, занимающую на данный момент лишь 170-ю строчку мирового рейтинга. Первый брейк в матче Элине удалось оформить уже под занавес стартовой партии. Сразу же после успеха на приеме Свитолина вышла подавать на победу в сете, но Градецка отыгралась. Правда, через несколько минут Люси позволила сопернице оформить еще один брейк, которым Элина и поставила точку в партии. Во втором сете все вполне могло докатиться до тай-брейка, но в последний момент 1-я ракетка турнира отличилась на приеме и оформила итоговую победу. На выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Элине Свитолиной понадобилось чуть менее 1 часа и 45 минут игрового времени.
(1) Элина Свитолина - (Q) Люси Градецка - 6:4, 7:5
Теперь в четвертьфинале соревнований в Тайбэе
Элина Свитолина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий