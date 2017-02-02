Саманта Стосур не без проблем выходит в 1/4 финала турнира на Тайване.

Саманта Стосур, которая на соревнованиях категории WTA International в Тайбэе получила 2-й номер посева, выходит в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга австралийская теннисистка в достаточно напряженной борьбе обыграла представительницу Словении Далилу Якупович, занимающую 156-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Якупович сумела быстро повести с брейком, но в середине стартовой партии Стосур отыгралась. Правда, с этого момента Далила полностью перехватила инициативу и до конца сета сумела оформить еще 2 брейка. Во второй партии уже Саманта дважды вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но словенская теннисистка отыгрывалась, в том числе даже помешала сопернице подать на сет. Правда, Стосур таки перевела поединок в решающий сет, избежав при этом даже тай-брейка во второй партии - третий успех на приеме в исполнении соперницы Якупович ликвидировать уже не успела. Решающий сет теннисистки начали с обмена брейками, но с середины партии Саманта уже полностью диктовала условия игры. Со счета 2:3 Стосур выиграла 4 гейма подряд, дважды отличилась на приеме и чуть более чем за 2 с четвертью часа игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира в Тайбэе.
(2) Саманта Стосур - (Q) Далила Якупович - 3:6, 7:5, 6:3
Теперь в четвертьфинале соревнований на Тайване
Саманта Стосур сыграет с китайской теннисисткой Шуай Пенг.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий