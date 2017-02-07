Теймураз Габашвили проигрывает на старте турнира в Софии.

Российский теннисист Теймураз Габашвили не сумел преодолеть первый раунд соревнований категории АТР-250 в Софии. Теймураз, который попал в основную сетку турнира в столице Болгарии лишь как лаки лузер, уступил немецкому квалифайеру Седрику-Марселю Штебе, который на данный момент опустился на достаточно низкую для себя 405-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи Штебе просто провалил. Теймураз сумел повести с быстрым брейком, а затем и еще один успех на приеме оформить. С этим солидным перевесом Габашвили и завершил первый сет в свою пользу. Но вот с начала второго сета Седрик-Марсель полностью перехватил инициативу. За немцем осталось 11 последующих геймов встречи. Этого рывка Штебе хватило для того, чтобы выиграть с баранкой вторую партию и повести сразу с двумя брейками в решающей партии. Габашвили смог размочить счет и избежать второй баранки, но переломить ход встречи россиянин не сумел. На выход во второй раунд соревнований в Софии Седрик-Марсель Штебе потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(Q) Седрик-Марсель Штебе - (LL) Теймураз Габашвили - 2:6, 6:0, 6:1
Теперь во втором раунде соревнований в Софии
Седрик-Марсель Штебе сыграет с 4-м номером посева турнира испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
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