Сергей Стаховский выходит в четвертьфинал Челленджера во французском Кемпере.

Сергей Стаховский становится четвертьфиналистом соревнований категории Челленджер с призовым фондом в 43 тысячи евро во французском Кемпере, на которых он получил 3-й номер посева. В матче второго круга украинский теннисист в трех партиях переиграл представителя Испании Энрике Лопеза-Переза, занимающего на данный момент 163-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния случалось всего по одному брейку. Так, в концовке стартовой партии с геймом на приеме сумел повести Лопез-Перез и сразу после него испанец подал на победу в сете. В конце второй партии отличился на приеме уже Стаховский, который тут же перевел матч в решающий отрезок. Его украинец уже начал с брейка и спокойно удержал перевес до самого конца поединка. На выход в четвертьфинал соревнований в Кемпере Сергей Стаховский потратил чуть менее двух часов игрового времени.
(3) Сергей Стаховский - Энрике Лопез-Перез - 4:6, 7:5, 6:3
Теперь в четвертьфинале Челленджера в Кемпере Сергей Стаховский сыграет с немцем Питером Гойовчиком.
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