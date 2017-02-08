среда, 8 февраля 2017 г.

Мария Шарапова получила wild card на соревнования в Мадриде.

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая продолжает отбывать дисквалификацию за употребление мельдония, сыграет на соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в испанском Мадриде. О предоставлении путевки в основную сетку для россиянки сообщили на официальном твиттер-аккаунте турнира. По словам директора турнира Маноло Сантаны, Шарапова является одной из сильнейших теннисисток последних 15-ти лет, а потому организаторы совсем недолго размышляли после просьбы Марии предоставить ей wild card и приняли позитивное решение. Крупный грунтовой турнир в столице Испании пройдет с 5 по 14 мая текущего сезона. 


Напомним, что Мария Шарапова уже побеждала на соревнованиях в Мадриде. В сезоне 2014-го года российская теннисистка в трех партиях обыграла в финале румынку Симону Халеп. Сезоном ранее Шарапова остановилась в титульном матче, уступив в нем американке Серене Уильямс.

На данный момент Мария Шарапова продолжает отбывать 15-ти месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Ее срок истекает 26 апреля и в этот же день российская теннисистка сыграет на соревнованиях в Штутгарте. На этот турнир Марии также предоставили wild card.

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о 15:37
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