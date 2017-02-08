Мария Шарапова получила wild card на соревнования в Мадриде.

Напомним, что Мария Шарапова уже побеждала на соревнованиях в Мадриде. В сезоне 2014-го года российская теннисистка в трех партиях обыграла в финале румынку Симону Халеп. Сезоном ранее Шарапова остановилась в титульном матче, уступив в нем американке Серене Уильямс.
На данный момент Мария Шарапова продолжает отбывать 15-ти месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Ее срок истекает 26 апреля и в этот же день российская теннисистка сыграет на соревнованиях в Штутгарте. На этот турнир Марии также предоставили wild card.
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