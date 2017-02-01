Люси Шафаржова становится четвертьфиналисткой турнира в Тайбэе.

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, которая получила wild card в основную сетку от организаторов соревнований категории WTA International в Тайбэе, выходит в четвертьфинал турнира. В матче второго круга Люси в двух партиях переиграла 4-ю ракетку соревнований представительницу Латвии Анастасию Севастову, занимающую 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. В самом начале встречи Шафаржова повела с брейком, а вскоре закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом. В дебюте второй партии чешская спортсменка снова взяла подачу соперницы, но Севастова моментально отыгралась. В концовке поединка Шафаржова оформила еще один брейк и сразу после него подала на победу в матче. На выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Люси Шафаржова потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(WC) Люси Шафаржова - (4) Анастасия Севастова - 6:2, 6:4
Теперь в четвертьфинале соревнований на Тайване
Люси Шафаржова сыграет с японской теннисисткой Мисаки Дои.
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