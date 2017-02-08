Бенуа Пэр обыгрывает Карена Хачанова на старте турнира в Монпелье.

Бенуа Пэр с победы стартует на домашних соревнованиях категории АТР-250 в Монпелье. В матче первого круга турнира французский теннисист в двух партиях переиграл россиянина Карена Хачанова, занимающего на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. Именно Хачанов сумел повести с брейком в самом начале поединка, но свой перевес Карен не удержал. В середине партии Пэр отыгрался, а потом оставил за собой стартовый отрезок матча на тай-брейке. Во втором сете с геймом на приеме в активе достаточно быстро повёл уже француз, но теперь Хачанову удалось ликвидировать упущенную подачу. Правда, еще одним брейком Бенуа поставил победную точку не только в партии, но и во всем поединке. На выход во второй раунд турнира в Монпелье Бенуа Пэр потратил 1 час и 20 минут игрового времени.
Бенуа Пэр - Карен Хачанов - 7:6(4), 6:4
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Монпелье Бенуа Пэр поспорит с победителем матча между своим соотечественником Жюльеном Беннето и 5-й ракеткой турнира испанцем Фелисиано Лопезом.
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