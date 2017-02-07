Жиль Мюллер спокойно обыгрывает квалифайера на старте турнира в Софии.

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер достаточно спокойно стартует на соревнованиях категории АТР-250 в болгарской Софии, где он получил 5-й номер посева. В первом раунде турнира Жиль в двух партиях обыграл французского квалифайера Матиаса Бурка, занимающего на данный момент 173-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале поединка Мюллеру пришлось потрудиться для того, чтобы защитить собственную подачу, но люксембургский теннисист таки взял подачу, отыграв по пути 4 брейк-поинта. В середине первой партии Жиль уже сам отличился на приеме, а чуть позже не без труда подал на сет - снова ликвидировав брейковый мяч у соперника. Во второй партии для Мюллера все сложилось попроще. Жиль уверенно повел сразу с двумя геймами на приеме в активе и четко отработал встречу до последнего розыгрыша. На выход во второй раунд соревнований в Софии Жиль Мюллер потратил чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
(5) Жиль Мюллер - (Q) Матиас Бурк - 6:3, 6:2
Во втором раунде соревнований в столице Болгарии
Жиль Мюллер сыграет с победителем матча между россиянином Михаилом Южным и сербским лаки лузером Марко Тепавачем.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий