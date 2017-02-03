Кристина Младенович уверенно обыгрывает Роберту Винчи в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

Француженка Кристина Младенович становится участницей полуфинальной стадии турнира категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном поединке Кристина в двух партиях переиграла 6-ю ракетку соревнований итальянскую теннисистку Роберту Винчи, занимающую на данный момент 21-ю строчку мирового рейтинга. Начало встречи Винчи попросту провалила, позволив сопернице повести сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу Роберта ликвидировала, но тут же снова дала Младенович возможность отличиться на приеме. Сразу после этого брейка Кристина поставила победную точку в партии. Во второй партии Винчи вроде бы наладила игру на собственной подаче, но в концовке сета Младенович оформила еще один брейк и за 1 час и чуть более чем 15 минут игрового времени вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Кристина Младенович - (6) Роберта Винчи - 6:1, 6:4
Теперь за выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге
Кристина Младенович поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой, которая в 1/2 финала прошла без борьбы на отказе Симоны Халеп
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