Мэнди Минелла выбивает 3-ю ракетку турнира в Тайбэе на пути в четвертьфинал.

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA International в Тайбэе. В матче второго круга Мэнди в двух партиях переиграла 3-ю ракетку турнира француженку Каролин Гарсия, занимающую на данный момент 25-ю строчку мирового рейтинга. Судьбу стартовой партии решил единственный брейк, который Минелла оформила в середине сета. Во второй партии случился настоящий обмен упущенными подачами. 5 геймов подряд выигрывала принимающая сторона и эту брейковую перестрелку выиграла как раз люксембургская теннисистка, которая оформила сразу 3 успеха на подаче соперницы. На выход в четвертьфинал турнира на Тайване Мэнди Минелла потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Мэнди Минелла - (3) Каролин Гарсия - 6:4, 6:4
Теперь в 1/4 финала турнира в Тайбэе Мэнди Минелла сыграет с победительницей матча между китаянкой Лин Чжу и представительницей Японии Куруми Нарой.
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Мэнди Минелла - (3) Каролин Гарсия - 6:4, 6:4
Теперь в 1/4 финала турнира в Тайбэе Мэнди Минелла сыграет с победительницей матча между китаянкой Лин Чжу и представительницей Японии Куруми Нарой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
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