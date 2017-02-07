Илья Марченко добивается первой победы в сезоне на старте турнира в Монпелье.

Илья Марченко выходит во второй раунд соревнований категории АТР-250 во французском Монпелье. В матче первого круга украинский теннисист в двух партиях с одинаковым счетом 6:4 обыграл местного спортсмена Кантена Гали, получившего от организаторов турнира wild card в основную сетку. Весь поединок Марченко провел очень собранно в собственных геймах, не позволив сопернику добраться даже до брейк-поинтов. Сам Илья по разу в каждом из сетов отличился на приеме - в первой партии оформить брейк украинскому теннисисту удалось в концовке игрового отрезка, ну а во втором сете Марченко повел в счете уже в дебюте. На выход во второй раунд соревнований в Монпелье Илье Марченко понадобилось чуть более часа с четвертью игрового времени.
Илья Марченко - (WC) Кантен Гали - 6:4, 6:4
Во втором раунде турнира в Монпелье
Илья Марченко сыграет с победителем встречи между еще одним французом Кенни де Шеппером и 6-й ракеткой соревнований немцем Мишей Зверевым.
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