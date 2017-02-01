Светлана Кузнецова громит Дарью Гаврилову на пути в четвертьфинал Премьера в Санкт-Петербурге.

3-я ракетка соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге россиянка Светлана Кузнецова выходит в четвертьфинал турнира. В матче стартового для себя второго круга Светлана в двух партиях буквально разгромила свою экс-соотечественницу Дарью Гаврилову, занимающую на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. Гаврилова сумела выиграть стартовый гейм встречи на собственной подаче, но проиграла целых 9 последующих. Этого рывка Кузнецовой хватило не только для того, чтобы со скрытой баранкой оставить за собой первый сет противостояния, но и для того, чтобы повести с брейком во второй партии. Отыграться Дарья до самого конца встречи уже не сумела. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Светлана Кузнецова потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(3) Светлана Кузнецова - Дарья Гаврилова - 6:1, 6:3
В четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге
Светлана Кузнецова теперь сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
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