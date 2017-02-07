Сергей Стаховский вновь проигрывает Блажу Кавчичу на старте турнира в Будапеште.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который на соревнованиях категории Челленджер в Будапеште был посеян под 2-м номером, не сумел преодолеть уже стартовый круг турнира с призовым фондом в 64 тысячи евро. В первом раунде Сергей в трех партиях уступил представителю Словении Блажу Кавчичу, занимающему на данный момент 170-ю строчку мирового рейтинга. В самом начале встречи спортсмены обменялись брейками, но в концовке первого сета еще один успех на приеме удалось оформить как раз Стаховскому, который сразу же после него подал на победу в партии. В середине второго сета оформить брейк удалось уже Кавчичу, который без особых проблем довел партию до победы. Ну а в решающем отрезке встречи Блаж с ходу захватил инициативу, повел с выигранной подачей соперника в активе, и удержал этот минимальный перевес до самого конца матча. На победу в противостоянии Блажу Кавчичу понадобилось чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
Блаж Кавчич - (2) Сергей Стаховский - 3:6, 6:3, 6:4
Напомним, что несколько недель назад Сергей Стаховский уже проигрывал Блажу Кавчичу на соревнованиях во французском Ренне. Тогда украинец уступил на тай-брейке решающей партии.
Теперь во втором раунде Челленджера в Будапеште Блаж Кавчич сыграет с немцем Янником Маденом, который на старте турнира одолел своего соотечественника и тезку - Янника Ханфмана.
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