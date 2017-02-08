Ежи Янович выигрывает первый матч в основных сетках турниров АТР с октября 2015-го года.

Польский теннисист Ежи Янович становится участиком второго раунда соревнований категории АТР-250 в болгарской Софии. На старте турнира Ежи, который попал в основную сетку благодаря замороженному рейтингу, в двух партиях обыграл представителя Израиля Дуди Селу, занимающего на данный момент 75-ю строчку мужской классификации. Судьбу стартового сета решил единственный брейк в исполнении Яновича, который пришелся на середину этого отрезка встречи. В начале второй партии с геймом на приеме повел уже Села, но Ежи не просто достаточно быстро отыгрался, но и сам вырвался вперед с брейком. Этого перевеса Яновичу хватило для того, чтобы за 1 час и 5 минут игрового времени оформить итоговую победу в матче.
(PR) Ежи Янович - Дуди Села - 6:4, 6:4
Стоит отметить, что эта победа стала для Ежи Яновича первой в основных сетках турниров АТР с октября 2015-го года. После этого Янович либо играл на Челленджерах, либо проигрывал на старте турниров, а то и в их квалификации.
Теперь во втором раунде соревнований в Софии
Ежи Янович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым, посеянным на турнире под 3-м номером.
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