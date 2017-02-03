пятница, 3 февраля 2017 г.

Симона Халеп не вышла на четвертьфинальный поединок соревнований в Санкт-Петербурге.

Лидер посева соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира еще до начала четвертьфинального матча. Отказаться выходить на поединок против россиянки Натальи Вихлянцевой, Симону заставила травма колена, которая мучает нынешнюю 4-ю ракетку мирового рейтинга уже достаточно продолжительное время.  По признаниям самой румынской спортсменки боль в колене она чувствовала еще после завершения предыдущей встречи на турнире. А чуть позже, после консультации с врачами, приняла решение не рисковать и досрочно завершить борьбу в Санкт-Петербурге.


(WC) Наталья Вихлянцева - (1) Симона Халеп - w/o

Таким образом следующей соперницей Натальи Вихлянцевой, которая без борьбы прошла в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге, станет победительница матча между Кристиной Младенович и Робертой Винчи.

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о 13:52
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