Симона Халеп не вышла на четвертьфинальный поединок соревнований в Санкт-Петербурге.

Лидер посева соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира еще до начала четвертьфинального матча. Отказаться выходить на поединок против россиянки Натальи Вихлянцевой, Симону заставила травма колена, которая мучает нынешнюю 4-ю ракетку мирового рейтинга уже достаточно продолжительное время. По признаниям самой румынской спортсменки боль в колене она чувствовала еще после завершения предыдущей встречи на турнире. А чуть позже, после консультации с врачами, приняла решение не рисковать и досрочно завершить борьбу в Санкт-Петербурге.
(WC) Наталья Вихлянцева - (1) Симона Халеп - w/o
Таким образом следующей соперницей Натальи Вихлянцевой, которая без борьбы прошла в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге,
станет победительница матча между Кристиной Младенович и Робертой Винчи.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий