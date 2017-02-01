Симона Халеп в двух непростых партиях одолела Ану Конюх на старте турнира в Санкт-Петербурге.

(1) Симона Халеп - Ана Конюх - 6:4, 7:6(2)
Опасения по поводу игровых кондиций Симоны Халеп перед стартом соревнований в Санкт-Петербурге, естественно были, особенно учитывая повреждение, которое помешало румынской теннисистке нормально выступить на Открытом Первенстве Австралии, где Симона зачехлила ракетку уже на старте. Сама Халеп, понятное дело, излучала уверенность, как и годится первому номеру посева, но стартовый матч на Премьере получился для нее не таким уж и простым.
Уже в самом дебюте встречи соперница Симоны - хорватская теннисистка Ана Конюх - сумела повести с брейком. В женском теннисе такой перевес солидным считаться просто не может, что и доказала Халеп, перевернувшая ход встречи буквально за пару геймов. Первая ракетка турнира дважды подряд взяла подачу соперницы и сама вырвалась вперед с брейком. На этот раз быстро отыграться сумела уже сама Конюх и с середины сета, казалось, теннисистки наладили действия на собственных подачах. Но в концовке партии Ана провалилась - Халеп смогла под ноль взять подачу соперницы и этим брейком поставить победную точку в первом сете.
Дебют второй партии снова остался за хорватской спортсменкой. Конюх повела с геймом на приеме в активе, но удерживала перевес Ана не так уж и долго. В середине сета Халеп отыгралась, а в концовке партии Симона лишь чудом не оформила итоговую победу не доводя дело до тай-брейка. Румынская спортсменка чуть ли не в каждом гейме на приеме навязывала сопернице отчаянную борьбу и Конюх пришлось показывать настоящий характер и отыгрывать сразу 4 матч-болла. Правда, эти чудесные спасения стоили Ане слишком много физических и моральных сил, так что на тай-брейк представительнице Хорватии энергии просто не хватило. Халеп отдала оппонентке всего 2 розыгрыша за весь 13-й гейм сета.
Теперь в четвертьфинале Премьера в Санкт-Петербурге Симона Халеп сыграет с победительницей российского дерби между Дарьей Касаткиной и Натальей Вихлянцевой.
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