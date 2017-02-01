Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют в Кубке Федераций против Австралии.

Украина - Австралия
Харьков, Локомотив
Хард
Предварительная заявка команд (в скобках - места в одиночном и парном рейтингах)
Украина
Элина Свитолина (13/233)
Леся Цуренко (54/1114)
Ольга Савчук (327/51)
Надя Киченок (490/73)
Капитан: Михаил Филима
Австралия
Дарья Гаврилова (26/82)
Эшли Барти (153/113)
Арина Родионова (186/106)
Кейси Дельаква (-/116)
Капитан: Алисия Молик
Напомним, что лидер сборной Украины Элина Свитолина продолжает выступления на соревнованиях в Тайбэе, где она вышла во второй раунд. А вот первая ракетка Австралии уже завершила борьбу на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
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