среда, 1 февраля 2017 г.

Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют в Кубке Федераций против Австралии.

Стала известна предварительная заявка сборной Украины в Кубке Федераций на поединок второй Мировой Группы против команды Австралии. На домашнюю встречу капитан команды Михаил Филима вызвал лидеров одиночного тенниса Элину Свитолину и Лесю Цуренко, а также Ольгу Савчук и Надежду Киченок, на которых наставник, скорее всего, будет полагаться в паре. Напомним, что встреча между сборными Украины и Австралии состоится 11-12 февраля в Харькове.





Украина - Австралия
Харьков, Локомотив
Хард

Предварительная заявка команд (в скобках - места в одиночном и парном рейтингах)

Украина
Элина Свитолина (13/233)
Леся Цуренко (54/1114)
Ольга Савчук (327/51)
Надя Киченок (490/73)
Капитан: Михаил Филима

Австралия
Дарья Гаврилова (26/82)
Эшли Барти (153/113)
Арина Родионова (186/106)
Кейси Дельаква (-/116)
Капитан: Алисия Молик

Напомним, что лидер сборной Украины Элина Свитолина продолжает выступления на соревнованиях в Тайбэе, где она вышла во второй раунд. А вот первая ракетка Австралии уже завершила борьбу на соревнованиях в Санкт-Петербурге.

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о 20:02
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