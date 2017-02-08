Кубок Федераций. Сборная Казахстана лишь в парном матче дожала команду Кореи на старте группового этапа зональных соревнований.

Женская сборная Казахстана по теннису с достаточно непростой победы начинает борьбу за право сыграть во второй Мировой Группе Кубка Федераций в следующем сезоне. В первом матче группового этапа соревнований в Зоне Азия/Океания хозяйки кортов лишь в парном поединке добились победы над командой Кореи. После уверенной победы Галины Воскобоевой в стартовой встрече противостояния поддержать почин не сумела Ярослава Шведова, которая неожиданно уступила 141-й ракетке мира Су Йонг-Янг. Но в решающем парном матче Ярослава и Галина взяли второе очко для своей команды и добились итоговой победы во встрече.
Кубок Федераций
Азия/Океания, Первая Группа
Казахстан - Корея - 2:1
Галина Воскобоеве - На-Лае Хан - 7:5, 6:1
Ярослава Шведова - Су-Йонг Янг - 5:7, 2:6
Галина Воскобоева/Ярослава Шведова - На-Лае Хан/На Ри Ким - 6:2, 6:4
Свой следующий поединок на групповом этапе Кубка Дэвиса в первой группе Зоны Азия/Океания сборная Казахстана проведет против команды Таиланда. Встреча состоится 10 февраля.
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