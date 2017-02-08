среда, 8 февраля 2017 г.

Кубок Федераций. Йоханна Конта и Хизер Уотсон громят Португалию в первом матче зональных соревнований.

Сборная Великобритании, в составе которой играет единственная представительница топ-10 мирового рейтинга на текущих зональных турнирах Кубка Федераций - Йоханна Конта, добивается уверенной победы на старте соревнований в Первой Группе Евро/Африканской Зоны. В нем британские теннисистки уверенно обыграли команду Португалии. Начало победе положила Хизер Уотсон, которая в двух партиях одолела 546-ю ракетку мира Инес Мурту. Во втором одиночном матче Йоханна Конта без разгрома, но с большим запасом уверенности, обыграла лидера португальской команды - Мишель Ларшер де Бриту. Таким образом сборная Великобритании добилась досрочной победы в противостоянии.


Кубок Федераций
Первая Группа Евро/Африканской Зоны

Великобритания - Португалия - 2:0

Хизер Уотсон - Инес Мурту - 6:1, 6:1
Йоханна Конта - Мишель Ларшер де Бриту - 6:2, 6:4

Таким образом парный матч, на который заявлены Джоселин Рае/Лаура Робсон и Мишель Ларшер де Бриту/Инес Мурту потерял какой-либо смысл в контексте данного противостояния, но еще может повлиять на итоговое расположение сборных на групповом этапе.

Свой следующий поединок сборная Великобритании проведет против команды Латвии уже завтра.

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о 12:58
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